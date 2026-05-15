 కావేరి ట్రావెల్స్‌లో మంటలు.. 36 మంది ప్రయాణికులు.. | Fire Accident In Kaveri Travels Bus In Prakasam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కావేరి ట్రావెల్స్‌లో మంటలు.. 36 మంది ప్రయాణికులు..

May 15 2026 7:29 AM | Updated on May 15 2026 7:40 AM

Fire Accident In Kaveri Travels Bus In Prakasam

సాక్షి, ప్రకాశం: ప్రకాశం జిల్లాలో ఘోర ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సులో మంటలు వ్యాపించాయి. మంటలను గుర్తించిన వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్‌ బస్సును రోడ్డు పక్కనే నిలిపివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. మంటల్లో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది.

ఈ ఘటనకు సంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కావేరి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు హైదరాబాద్‌ నుంచి తిరుపతి వెళ్తుండగా శుక్రవారం తెల్లవారుజామున జిల్లాలోని ఉలవపాడు మండలం భీమవరం అడ్డరోడ్డు బస్సు నుంచి పొగలు వచ్చాయి. బస్సు ఇంజిన్ నుంచి వస్తున్న పొగలను గమనించిన డ్రైవర్‌ వెంటనే అప్రమత్తమై రోడ్డు పక్కనే బస్సును నిలిపివేశాడు. వెంటనే ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేసి కిందకు దింపేశాడు. దీంతో, ప్రయాణికులు ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టీడీపీ ఖాకీచకంపై..కర్నూలులో వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీకాకుళం : అంగరంగ వైభవంగా నీలమ్మ తల్లి పండుగ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫారిన్ వెకేషన్‌లో మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 4

కేన్స్ వీధుల్లో మెగా డాటర్ నిహారిక సందడి.. (ఫోటోలు)
photo 5

పొలిటికల్‌ స్టైల్‌ షో.. ఈ అదిరే లుక్స్‌ చూశారా?..

Video

View all
Mopidevi Srinivasa Rao Joins YSRCP In Presence Of YS Jagan 1
Video_icon

YSRCPలోకి కాంగ్రెస్ నేత.. కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన YS జగన్
Woman Murdered For Gold Ornaments In Vishakapatnam 2
Video_icon

బంగారం కోసం మహిళను హత్య చేసిన దుండగులు
Byreddy Siddharth Reddy Satirical Comments On Minister TG Bharath 3
Video_icon

ఏమిరా.. నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారా..! సిద్ధార్థ్ రెడ్డి మాస్ వార్నింగ్..
Massive Crowd In YS Jagan Mohan Reddy Tours 4
Video_icon

జగన్ కోసం పోటెత్తిన జనం.. ఎక్కడికి వెళ్లినా జన సునామి
Big Question Debate On Chandrababu And Nara Lokesh Tour In Special Flights 5
Video_icon

దుబారాలో మనమే టాప్.. బాబు.. లోకేష్ జల్సాలు
Advertisement
 