 మీరు మారారా.. ఎక్కడ చూడు కొట్టుకోవడమే.. | Fight for seat in RTC bus | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీరు మారారా.. ఎక్కడ చూడు కొట్టుకోవడమే..

Jan 14 2026 1:09 PM | Updated on Jan 14 2026 1:13 PM

Fight for seat in RTC bus

ప్రకాశం జిల్లా: ఆర్టీసీ బస్సులో సీటు కోసం మహిళల మధ్య గలాటా జరగటంతో బస్సు డ్రైవర్‌ మహిళలను పోలీస్‌స్టేషన్‌ సమీపంలో దింపి వెళ్లిపోగా ఎస్సై మహిళల మధ్య సర్దుబాటు చేసి వేరే బస్సుల్లో పంపారు. ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి సింగరాయకొండలో జరిగింది. స్థానికుల కథనం మేరకు కావలి, రామాయపట్నం ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళలు సింగరాయకొండ లోని బంధువుల ఇళ్లకు వచ్చి తిరుగు ప్రయాణంలో ఒంగోలు–కావలి బస్సులో వెళుతుండగా సీటు విషయమై మహిళల మధ్య వాగ్వాదం ప్రారంభమైంది.

 ఈ క్రమంలో ఒక మహిళ అసభ్యంగా మాట్లాడటంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం తీవ్రమైంది. దీంతో ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ సమీపంలో సుమారు 10 మంది వరకు మహిళలను దింపి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎస్సై బి.మహేంద్ర హుటాహుటిన మహిళల వద్దకు వచ్చి వారిని శాంతపరచి వీరిని వేర్వేరు బస్సుల్లో గమ్యస్థానాలకు పంపించారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇటీవల కాలంలో ఇటువంటి ఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయని, ఉచిత బస్సుల వల్లే ఈ ఘటనలు ఎక్కువయ్యాయని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 3

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

చంద్రబాబుకు మాత్రమే తెలిసిన స్కిల్‌ ఇది (ఫొటో స్టోరీ)

Video

View all
Ambati Rambabu MASS DANCE At Bhogi Celebrations 2026 1
Video_icon

Bhogi Celebrations : అంబటి మాస్ డ్యాన్స్
Sakshi Sankranthi Special Program 2
Video_icon

Special Program: సంక్రాంతి సంప్రదాయాల... భీమవరం పిండివంటలు
Bogi Celebrations at RK Roja Home 3
Video_icon

ఆర్కే రోజా ఇంట్లో భోగి సంబరాలు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి డాన్స్
Ambati Rambabu Bhogi Dance 2026 4
Video_icon

అంబటి రాంబాబు భోగి డ్యాన్స్ 2026
Chalasani Srinivas Sensational Comments 5
Video_icon

విభజన హామీలు ముగిశాయనే వాళ్లు ఆంధ్రా ద్రోహులు: చలసాని
Advertisement
 