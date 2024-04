CM YS Jagan Memantha Siddham Bus Yatra Updates..

► వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి చేపట్టిన ‘మేమంతా సిద్ధం’ బస్సు యాత్ర నేడు తొమ్మిదో రోజు (శనివారం) కొనసాగునుంది. సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ శుక్రవారం రాత్రి బస చేసిన చింతరెడ్డిపాలెం ప్రాంతం నుంచి శనివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు బస్సుయాత్రకు బయలుదేరుతారు.

► నేడు కొవ్వూరు క్రాస్, సున్నబట్టి, తిప్ప, గౌరవరం మీదుగా ఆర్‌ఎస్‌ఆర్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌ వద్దకు చేరుకుని భోజన విరామం తీసుకుంటారు. అనంతరం కావలి క్రాస్‌ మీదుగా కావలి జాతీయ రహదారి వద్దకు చేరుకుని సాయంత్రం మూడు గంటలకు బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు.

► సభ అనంతరం ఏలూరుపాడు, ఉలవపాడు క్రాస్, సింగరాయకొండ క్రాస్, ఓగూరు, కందుకూరు, పొన్నలూరు, వెంకుపాలెం మీదుగా జువ్విగుంట క్రాస్‌ వద్ద ఏర్పాటుచేసిన రాత్రి బస శిబిరం వద్దకు చేరుకుంటారు.

ఎనిమిది రోజుల మేమంతా సిద్ధం బస్సుయాత్రలో అభిమానం ఇలా..

Memorable moments from Day-8 of the Memantha Siddham Yatra. #MemanthaSiddham pic.twitter.com/2E1E92T1qy — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024

Memorable moments from the Memantha Siddham Yatra, Day-7.#MemanthaSiddham pic.twitter.com/gDPSZ3rQk3 — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024

Memorable moments from the Memantha Siddham Yatra, Day-6.#MemanthaSiddham pic.twitter.com/ilx21YyCAC — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024

Memorable moments from Day-5 of the Memantha Siddham Yatra.#MemanthaSiddham pic.twitter.com/dmCglCUqjC — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024

Memorable moments from Day-4 of the Memantha Siddham Yatra. #MemanthaSiddham pic.twitter.com/xqPvXEB4CW — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024

Memorable moments from the Memantha Siddham Yatra, Day-3.#MemantaSiddham pic.twitter.com/OYKtc0ssb3 — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024

Memorable moments from the Memantha Siddham Yatra, Day-2.#MemanthaSiddham pic.twitter.com/uEx9NXjGRO — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 5, 2024