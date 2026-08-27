విజయవాడ: అమరావతిలో మరో విడత భూ సమీకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. మోతడక భూ సమీకరణకు ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. దీని ద్వారా 1,654 ఎకరాలు రైతుల నుంచి సమీకరిస్తారు.
ఇదీ చదవండి: పంచదార్ల కొండపై వైఎస్సార్సీపీ పోరాటానికి దిగొచ్చిన ప్రభుత్వం
Aug 27 2026 9:31 PM | Updated on Aug 27 2026 9:31 PM
విజయవాడ: అమరావతిలో మరో విడత భూ సమీకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. మోతడక భూ సమీకరణకు ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. దీని ద్వారా 1,654 ఎకరాలు రైతుల నుంచి సమీకరిస్తారు.
ఇదీ చదవండి: పంచదార్ల కొండపై వైఎస్సార్సీపీ పోరాటానికి దిగొచ్చిన ప్రభుత్వం