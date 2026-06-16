 వైఎస్సార్‌ సీపీ ఓట్ల తొలగింపే లక్ష్యంగా ‘సర్‌’ పేరుతో టీడీపీ యాప్‌ | TDP App Named Sir Aims to Remove YSRCP Votes | Sakshi
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వైఎస్సార్‌ సీపీ ఓట్ల తొలగింపే లక్ష్యంగా ‘సర్‌’ పేరుతో టీడీపీ యాప్‌

Jun 16 2026 6:52 AM | Updated on Jun 16 2026 6:52 AM

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