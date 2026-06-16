వైఎస్సార్‌ సీపీ ఓట్ల తొలగింపే లక్ష్యంగా ‘సర్‌’ పేరుతో టీడీపీ యాప్‌

రష్మిక మందన్న పేరు మార్చుకున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక..
అసలే చమురు ధరలు మండిపోతున్నాయి. కారు రోడ్డు మీదకు వస్తే 15–20 కిలోమీటర్ల దూరానికే లీటరు చమురు ఆవిరైపోతుంది.
ముంబై లీగ్ టీ20 లీగ్-2026 విజేతగా ఎమ్ఎస్సి మరాఠా రాయల్స్ నిలిచింది.
'నమ్మకం' లేదు
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దర్శక శిఖరం భారతీరాజా అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటించా
దూరంగా వెళ్లే ఒక్క పామును చూస్తేనే ఒళ్లు భయంతో జలదరిస్తుంది.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బుధవారం భారీగా పతనమయ్యాయి.
చెన్నై: తమిళనాడు
Jun 16 2026 6:52 AM | Updated on Jun 16 2026 6:52 AM