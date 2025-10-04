 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 04-11) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 04-11)

Oct 4 2025 6:12 PM | Updated on Oct 4 2025 6:17 PM

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

