సీతాకల్యాణం చేసిన 'బిగ్‌బాస్' ప్రియాంక సింగ్ (ఫొటోలు)

Jan 20 2026 8:35 PM | Updated on Jan 20 2026 8:35 PM

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos1
1/7

తన ఇంట్లోనే సీతా కల్యాణం చేసినట్లు బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ ప్రియాంక సింగ్ చెప్పుకొచ్చింది.

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos2
2/7

మరి నా రాముడు ఎక్కడున్నాడు? అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos3
3/7

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos4
4/7

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos5
5/7

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos6
6/7

Bigg Boss Priyanka Singh performs Sita Kalyanam Photos7
7/7

Bigg Boss Priyanka Singh performs sita kalyanam Photos
