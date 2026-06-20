 చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తున్న భాగ్యశ్రీ (ఫొటోలు) | Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos | Sakshi
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చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తున్న భాగ్యశ్రీ (ఫొటోలు)

Jun 20 2026 7:26 PM | Updated on Jun 20 2026 7:26 PM

Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos1
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త్వరలో 'లెనిన్' మూవీతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. మనాలి ట్రిప్‌లో ఉంది. మంచులో చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos2
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos3
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos4
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos5
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos6
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos7
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos8
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Actress Bhagyashri borse Enjoying Vacation Photos9
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# Tag
Actress Bhagyashri Borse Enjoying vacation Photos
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