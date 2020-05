కరోనా మహమ్మారితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలబ్రిటీలతోపాటూ ప్రజలందరూ ఇళ్లకే పరిమితమవ్వాల్సి వస్తోంది. ఇంట్లోని చిన్నా చితకా పనులు చేస్తూ, మిగిలిన సమయంలో ఎక్కువ శాతం టీవీలకే అతుక్కు పోతున్నారు. ఇక పాకిస్థాన్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ మహ్మద్‌ అమీర్‌ తాను చూసే టీవీ సీరీస్‌లోని నటులను కూడా క్రికెటర్లతోనే పోల్చుకుంటున్నాడు. ప్రపంచంలోనే ఉత్తమ బ్యాట్స్‌మెన్‌ అంటూ ఇంతకు ముందు భారత కెప్టెన్‌ని ఆకాశానికెత్తిన ఈ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ మరోమారు కోహ్లీని తలుచుకున్నాడు. ఇంట్లో ఓ టీవీ సిరీస్‌ చూస్తున్న సమయంలో కొద్దిగా కోహ్లీ పోలికలున్న నటుడు కనిపించడంతో వెంటనే ఓ ఫోటో తీసి తన ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. అన్నా నువ్వేనా ఇందులో ఉంది, కాస్త అయోమయంలో ఉన్నా అంటూ సరదాగా ట్వీట్‌ చేశాడు.



@imVkohli brother is it you m confused 😂 pic.twitter.com/kbwn31yjT6

ఇక కోహ్లీలా కనిపించిన నటుడిపేరు కావిట్ సెటిన్ గోనర్. టర్కీష్‌కి చెందిన ‘దిరిలిస్ ఎర్టుగ్రుల్ ఘజ్’ సిరీస్‌లోనిది ఈ ఫోటో. మరోవైపు ఇస్లామిక్‌ చరిత్ర, అందులోని విలువలను చూపించే ‘దిరిలిస్ ఎర్టుగ్రుల్ ఘజ్’ సిరీస్‌ని చూడాలంటూ పాక్‌ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ యువతకు ఇంతకు ముందే పిలుపునిచ్చారు.

Prime Minister Imran Khan shares his views over PTV telecast of famous Turkish drama serial Diriliş: Ertuğrul; it will make our youth learn about Islamic history and ethics pic.twitter.com/pymAPbJFLr

— Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) April 24, 2020