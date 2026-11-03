 అనంతపురంలో YSRCP ఆధిక్యం | YSRCP Leads in Anantapur Municipal Corporation Election Results | Sakshi
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అనంతపురంలో YSRCP ఆధిక్యం

Nov 3 2026 4:25 PM | Updated on Nov 3 2026 4:38 PM

అనంతపురంలో YSRCP ఆధిక్యం

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Anantapur AP Municipal Election Results 2026 Election News Sakshi News YSRCP
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