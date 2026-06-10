 కోటి రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత నాది | YS Jagan Gives Assurance to Visakha Steel Plant Victims | Sakshi
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కోటి రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత నాది

Jun 10 2026 3:10 PM | Updated on Jun 10 2026 3:40 PM

కోటి రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత నాది

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YS Jagan Mohan Reddy assurance steel plant vishaka steel plant AP News
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