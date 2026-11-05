శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి మండలం తొలుసూరుపల్లి పోలింగ్ బూత్లో తమను ఓట్లు వేయనీయకుండా టీడీపీ మూకలు రిగ్గింగ్ చేశాయని స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేస్తున్న ఓటర్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు.
ఓటర్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల ధర్నా
Nov 5 2026 7:34 PM | Updated on Nov 5 2026 7:34 PM
శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి మండలం తొలుసూరుపల్లి పోలింగ్ బూత్లో తమను ఓట్లు వేయనీయకుండా టీడీపీ మూకలు రిగ్గింగ్ చేశాయని స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేస్తున్న ఓటర్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు.