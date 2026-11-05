 ఓటర్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల ధర్నా | Protest by voters and MPTC ZPTC candidates | Sakshi
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ఓటర్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల ధర్నా

Nov 5 2026 7:34 PM | Updated on Nov 5 2026 7:34 PM

శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి మండలం తొలుసూరుపల్లి పోలింగ్‌ బూత్‌లో తమను ఓట్లు వేయనీయకుండా టీడీపీ మూకలు రిగ్గింగ్‌ చేశాయని స్పెషల్‌ డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేస్తున్న ఓటర్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు. 
 

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mptc ZPTC protest
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