 పేలుళ్లతో దద్దరిల్లిన పాకిస్తాన్ | Pakistan Paramilitary HQ In Peshawar Attacked By Gunmen | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పేలుళ్లతో దద్దరిల్లిన పాకిస్తాన్

Nov 24 2025 11:34 AM | Updated on Nov 24 2025 11:34 AM

పేలుళ్లతో దద్దరిల్లిన పాకిస్తాన్

# Tag
Bomb attack Peshawar Pakistan Sakshi News
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 