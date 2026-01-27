 Polavaram: YSRCP నేతపై దాడి | Attack on Polavaram YSRCP Leader Datla Venkateswara Raju | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Polavaram: YSRCP నేతపై దాడి

Jan 27 2026 11:36 AM | Updated on Jan 27 2026 11:36 AM

Polavaram:  YSRCP నేతపై దాడి 

# Tag
polavaram YSRCP Sakshi News venkateswara TDP
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 