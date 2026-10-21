సాక్షి కార్టూన్: 20-10-2026
ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
మలయాళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి.
సెయింట్ జార్జ్ పార్క్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బవుమా వీరోచిత సెంచరీ
థ్రిల్లర్ సినిమాలు తీయాలంటే మలయాళీ దర్శకుల తర్వాతే ఎవరైనా!
భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత విధ్...
న్యూయార్క్: అమెరికాలోని న్యూయార్క్ న...
డీగ్: రాజస్థాన్లోని డీగ్ జిల్లా బడ�...
తాడేపల్లి : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ ద�...
న్యూఢిల్లీ: ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా మ...
జీవితం అంటే సుఖ దఃఖాల కలయిక. కళ్లు తడవ...
ఉధంపూర్: జమ్మూకశ్మీర్లోని ఉధంపూర్ ...
తిరువనంతపురం: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి �...
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని పీతాంపురలో ‘శ...
ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్�...
కనెక్టికట్: అమెరికాలోని కనెక్టికట్�...
అమెరికా సుంకాల సెగ.. వాణిజ్య చర్చల్లో ...
న్యూఢిల్లీ: పారిస్లో జరిగిన ఫుడ్ ట్�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ప�...
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనా...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 21 2026 12:49 PM | Updated on Oct 21 2026 1:06 PM
నా మద్దతు CJPకే