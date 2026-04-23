బస్సుల్లేక ఇబ్బందులు

యాదగిరి క్షేత్ర దర్శనానికి మంగళవారం వచ్చాం. బుధవారం ఉదయం ఇంటికెళ్దామని బస్టాండ్కు వస్తే బస్సుల్లేవు. మధ్యాహ్నం వరకు చూసినా ఒక్క బస్సు రాలేదు. సమ్మె కారణంగా బస్సులు నడిపిస్తలేరని తెలిసింది. ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వెళ్దామంటే అధికంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు.
– మాధవి, కామారెడ్డి, ప్రయాణికురాలు
ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించేంత వరకు సమ్మెను కొనసాగిస్తాం. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని కాంగ్రెస్కు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలి. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి జేఏసీ నాయకులతో చర్చించి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి.
– ప్రభాకర్రెడ్డి,
జేఏసీ నాయకుడు, యాదగిరిగుట్ట డిపో