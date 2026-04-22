Sakshi News home page

Trending News:

అప్పటి వరకు సమ్మె ఆగదు: ఆర్టీసీ కార్మికులు

Apr 22 2026 6:48 AM | Updated on Apr 22 2026 7:17 AM

Telangana RTC Employees Strike Updates

తెలంగాణలో ఆర్టీసీ ​కార్మికుల సమ్మె అప్‌డేట్స్‌.. 

కార్మికులు విధులకు హాజరు కావాలి: ఆర్టీసీ ఎండీ

  • కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది: ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి
  • సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం నాలుగు వారాల గడువు కోరింది.
  • దశల వారీగా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉంది.
  • కార్మికులు విధులకు హాజరు కావాలి.

నోటీసు నుంచి సమ్మె వరకు

  • ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (JAC) మార్చి 13, 2026న సమ్మె నోటీసు
  • ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చలు విఫలం కావడంతో అర్ధరాత్రి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మె
  • ​రాత్రి వరకు ప్రభుత్వం నియమించిన ముగ్గురు ఉన్నతాధికారుల కమిటీతో కార్మిక సంఘాల నేతలు చర్చలు
  • ​సమస్యల పరిష్కారానికి 4 వారాల సమయం కావాలని కోరిన అధికారులు
  • ​ఇవి పాత డిమాండ్లేనని, ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోందని ఆరోపిస్తూ చర్చల నుంచి తప్పుకున్న కార్మిక సంఘాలు
  • ​మొత్తం 32 డిమాండ్లతో చర్చలు
  • ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్
  • పెండింగ్‌లో ఉన్న 30% ఫిట్‌మెంట్ మరియు వేతన బకాయిల చెల్లింపు చేయాలని కోరిన కార్మిక సంఘాలు
  • ​పీఎఫ్ (PF), సీసీఎస్ (CCS) కు సంబంధించిన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్  
  • ​కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కొనుగోలు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడం
  • ​ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ మేనిఫేస్టోలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని పట్టుపడుతున్న కార్మిక సంఘాలు
  • ​మొత్తం RTC బస్సులు  9,375
  • ఆర్టీసీ స్వంత బస్సులు: 6,594
  • ​అద్దె (Hire) బస్సులు: 3,396
  • సమ్మె కారణంగా దాదాపు 6,000 పైగా బస్సులు డిపోలకే పరిమితం
  • ​సుమారు 50,000 మందికి పైగా సిబ్బంది ఉండగా, సమ్మెలో దిగిన మెజారిటీ కార్మికులు
  • ​ఆర్టీసీ రోజువారీ ఆదాయం సుమారు రూ. 21 కోట్లు
  • ​రోజూ ప్రయాణించే 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఇబ్బంది
  • ​గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి కార్మిక సంఘాలు ముందుగానే నోటీసు ఇవ్వడం, ప్రభుత్వ హామీలపై స్పష్టత కోరడం అనే వ్యూహంతో అడుగులు
  • ​కేవలం కమిటీలతో కాలయాపన చేయకుండా, జీవో (GO) రూపంలో లేదా లిఖితపూర్వక హామీ వచ్చే వరకు సమ్మె విరమించకూడదని నిర్ణయం
  • ​రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని డిపోల వద్ద నిరసనలు తెలుపుతూ  ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవాలని నిర్ణయం

 

ఆర్టీసీ బస్సులు బంద్‌ 

  • చర్చలు విఫలం.. నేడు తొలి షిఫ్ట్‌ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు బంద్‌ 

  • సమ్మె నోటీసు ఇచ్చిన జేఏసీకి మద్దతు ప్రకటించిన రెండో జేఏసీ 

  • భారీగా తాత్కాలిక సిబ్బందిని సమకూర్చుకుంటున్న ఆర్టీసీ 

  • యథావిధిగా తిరగనున్న ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు సహా ఆర్టీసీలోని అద్దె బస్సులు 

  • తాత్కాలిక సిబ్బందితో మరో 2 వేల బస్సులు తిప్పే యత్నం 

  • సగానికిపైగా బస్సులు రోడ్డెక్కేలా ఆర్టీసీ యుద్ధప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు..  

  • బస్సులు తిరగకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో సంస్థ కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు

ప్రభుత్వ ఆదేశాలు.. 

  • జిల్లాలవారీగా ప్రత్యామ్నాయ రవాణా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆర్డీవోలకు ప్రభుత్వం ఆదేశం.
  • జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో వీలైనన్ని ఎక్కువ ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశం.
  • ఎక్కడికక్కడే బస్సులు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులకు తిప్పలు.
  • సగానికిపైగా బస్సులు రోడ్డెక్కేలా ప్రభుత్వం చర్యలు. 

 

జేబీఎస్‌లో బస్సులు బంద్‌..

  • సమ్మె బాటలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు
  • జేబీఎస్‌లో సమ్మె ప్రభావం
  • తాత్కాలిక ఉద్యోగులతో బస్సులు నడిపే ప్రయత్నం
  • భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
  • ప్రశాంతంగా ధర్నా చేసుకోవాలని పోలీసుల సూచనా

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సమ్మె భాగంగా కొత్తగూడెంలో ఆర్టీసీ డిపోలో నిలిచిపోయిన 66 బస్సులు.
  • స్వచ్ఛందంగా సమ్మె చేస్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు.
  • కొత్తగూడెం ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట సీపీఐ, ఆర్టీసీ నాయకులు ధర్నా.
  • ధర్నా చేస్తున్న ఆర్టీసీ, సీపీఐ నాయకులను అరెస్టు చేసి స్టేషన్‌కు తరలించిన పోలీసులు.
  • బస్సులు లేక బస్టాండ్‌లో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రయాణికులు.
  • ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసుల భారీ బందోబస్తు.

 

కరీంనగర్ జిల్లా..

  • కరీంనగర్ వన్ డిపో ముందు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల ధర్నా
  • తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని నినాదాలు
  • తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించి, ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని డిమాండ్
  • యూనియన్లను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ డిపో గేట్ ముందు నిరసన.

బస్సులు బంద్‌.. 

  • తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతోంది. 
  • అర్ధరాత్రి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. 
  • సమ్మెకు దిగిన ఆర్టీసీ జేఏసీ.. 
  • సమ్మె కారణంగా దాదాపు ఆరు వేలకు పైగా బస్సులు డిపోలకే పరిమితం. 
  • తాత్కాలిక సిబ్బందితో బస్సులు నడిపేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు. 
  • తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుందని ప్రకటన. 

 

Photos

View all
Video

View all
