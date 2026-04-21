బటర్‌ చికెన్‌? కొరియన్‌ ఫ్రైడ్ చికెన్‌? టాప్‌ టెన్‌ డిషెస్‌ ఏవో తెలుసా?

చికెన్ వంటకాలంటే ఇష్టపడే వారికి ఇంట్రస్టింగ్ న్యూస్. ప్రముఖ ఫుడ్ అండ్ గైడ్ టేస్ట్ అట్లాస్ ప్రపంచంలోని టాప్ 100 చికెన్ వంటకాల ఏప్రిల్ 2026 ర్యాంకింగ్ను విడుదల చేసింది. భారతదేశానికి చెందిన క్రీమీ అండ్ టాంగీ చికెన్ గ్రేవీ వంటకం బటర్ చికెన్, ఈ ప్రపంచ జాబితాలో 6వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
ఈ ఏడాది ర్యాంకింగ్స్లో, కొరియన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ‘చికిన్’అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఫిలిప్పీన్స్ ఇనాసల్ చికెన్కు మూడవ స్థానం దక్కింది. వెనిగర్, మసాలాలు , అన్నాటో నూనెల యొక్క ప్రత్యేకమైన మిశ్రమం దీనికి చక్కటి రంగులు, విలక్షణమైన రుచిని ఇస్తుంది.గత కొన్నేళ్లుగా యూఎస్, యూకే ఇతర దేశాలలో అపారమైన ప్రజాదరణ పొందిన, ఐకానిక్ బటర్ చికెన్ గత ఏడాది నవంబరులో జాబితాలో 5వ స్థానంలో నిలిచింది.
టేస్ట్ అట్లాస్ ప్రకటించిన టాప్ 10 చికెన్ వంటకాలు
చికిన్ (కొరియన్ ఫ్రైడ్ చికెన్) - సౌత్ కొరియా
పోలో ఎ లా బ్రసా (పెరూవియన్ రోస్ట్ చికెన్) - పెరూ
ఇనాసల్ నా మనోక్ - ఫిలిప్పీన్స్
పిలిక్ తోప్కపి - టర్కీ
ముర్గ్ కరాహీ (చికెన్ కరాహీ) - పాకిస్థాన్
ముర్గ్ మఖానీ (బటర్ చికెన్) - ఢిల్లీ, ఇండియా
రఫిస్సా - మొరాకో
కరాగే - జపాన్
పౌలెట్ రోటీ (ఫ్రెంచ్ రోస్ట్ చికెన్) - ఫ్రాన్స్
సిట్సిలా టబాకా (చికెన్ టబాకా) - జార్జియా
🍗 50 best chicken dishes⁰Tasteatlas ranking (Apr 2026)
1🇰🇷 Chikin ★ 4.4
2🇵🇪 Pollo a la brasa ★ 4.4
3🇵🇭 Inasal na manok ★ 4.4
4🇹🇷 Piliç topkapı ★ 4.4
5🇵🇰 Chicken karahi ★ 4.4
6🇮🇳 Butter chicken ★ 4.4
7🇲🇦 Rfissa ★ 4.3
8🇯🇵 Karaage ★ 4.3
9🇫🇷 Poulet rôti ★ 4.3
10🇬🇪… pic.twitter.com/skWn4YsqNA
— Cata Paul 🃏 (@CataPaul2) April 21, 2026
కొరియన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
కొరియన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ముఖ్య లక్షణాలలో ఒకటి డబుల్-ఫ్రైయింగ్ పద్ధతి. ముందుగా చికెన్ను తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేయిస్తారు, దీనివల్ల మాంసం అంతా సమానంగా ఉడుకుతుంది. ఆ తర్వాత దానిని మళ్లీ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేయిస్తారు, దీని ఫలితంగా దానికి ప్రత్యేకమైన లేత, క్రిస్పీ , కరకరలాడే పైపొర వస్తుంది. కొరియన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే విషయం ఏమిటంటే.. దానికి జోడించే అనేక రకాల సాస్లు , మసాలాలు. కారానికి పాపులర్అయిన గోచుజాంగ్, సోయా గార్లిక్, హనీ బటర్,తీపి-పులుపు కలగలిసిన గ్లేజ్లు ఉన్నాయి. వంటకాన్ని బట్టి, ఫ్రైడ్ చికెన్ను ఈ సాస్లలో ముంచి తినవచ్చు లేదా పైన సాస్తో కూడా వడ్డించవచ్చు.
కొరియన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ను సాధారణంగా ఊరగాయ ముల్లంగి, కోల్స్లా లేదా చల్లని పుచ్చకాయ ముక్కల వంటి వాటితో కలిపి వడ్డిస్తారు. దీనిని ఎక్కువగా బీరుతో ఆస్వాదిస్తారు. దీనికి 'చిమాక్' అనే ప్రత్యేక పేరు కూడా ఉంది.