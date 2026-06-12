 రూ. 12 కోట్ల గంజాయి : అడ్డంగా బుక్కైన కేరళ బ్యూటీ | Ex Mrs Kerala Contestant Arrested For Smuggling Weed Worth Rs 12 Crore | Sakshi
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రూ. 12 కోట్ల గంజాయి : అడ్డంగా బుక్కైన కేరళ బ్యూటీ

Jun 12 2026 4:31 PM | Updated on Jun 12 2026 5:10 PM

Ex Mrs Kerala Contestant Arrested For Smuggling Weed Worth Rs 12 Crore

పేరు​కే అందాల సుందరి.  చేసేది మాత్రం గలీజ దందా.  28 ఏళ్ల మోడల్, 'మిసెస్ కేరళ' 2025  పోటీదారు  హర్ష సన్నీ  దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయల విలువైన గంజాయిని అక్రమంగా తరలిస్తూ అడ్డంగా  బుక్కైంది. బ్యాంకాక్ నుండి విమానంలో    ముంబైకి వస్తూ పోలీసులకు చిక్కింది.

కస్టమ్స్ అధికారుల ప్రకారం, హర్ష సన్నీ జూన్ 10-11 తేదీల రాత్రి ఎయిర్ ఇండియా విమానం TG-351లో బ్యాంకాక్ నుండి ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది. బ్యాంకాక్‌నుంచి 11 కిలోలకు పైగా  హై క్వాలిటీ  'హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి'ని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బాగానే తీసుకొచ్చింది. కానీ  ఆమె  ప్రవర్తనను గమనించిన ఎయిర్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (AIU), కస్టమ్స్ శాఖ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించగా  అసలు గట్టు రట్టైంది. 

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ఆమె ట్రాలీ బాగ్‌లో 12 వాక్యూమ్-సీల్డ్ ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లు లభించాయి. నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ (NDPS) కిట్‌ను ఉపయోగించి అక్కడికక్కడే జరిపిన రసాయన పరీక్షలో, ఆ పదార్థం'హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి' అని నిర్ధారణ అయింది. విలువ రూ. 11.82 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. దీంతో  ఆమెను ఎన్‌డిపిఎస్ చట్టం కింద అరెస్టు చేశారు. అనంతరం  కోర్టు ఆమెకు జ్యుడిషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఈ సరుకును ముంబైలో లేదా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో ఎక్కడకు చేరవేయాలనుకున్నారనే విషయాన్ని నిర్ధారించడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

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