ఇప్పుడు కేరళలో ఆందోళనలు.. సినీనటుల మద్దతు

Tovino, Naslen, Ranjini Haridas
తిరువనంతపురం: కేరళ సచివాలయం ఎదుట నిరవధిక ఆందోళన చేస్తున్న కేరళ పీఎస్సీ ర్యాంక్ హోల్డర్లకు పలువురు మలయాళ సినీ ప్రముఖులు మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ అంశంపై సినీ ప్రముఖులు మౌనం పాటిస్తున్నారంటూ విమర్శలు పెరగడంతో వారు స్పందించారు. నీట్ పరీక్ష వివాదం, ఇతర జాతీయ అంశాలపై దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఆందోళనలకు మద్దతు తెలిపిన పలువురు ప్రముఖులు కేరళలో పీఎస్సీ అభ్యర్థులు చేస్తున్న ఆందోళనపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశ్నలు రావడం తర్వాత ఈ మద్దతు వ్యక్తమైంది.
నటులు రంజిని హరిదాస్, టోవినో థామస్, నస్లెన్, చందు సలీంకుమార్, లియోనా లిషోయ్, దీపా థామస్ ఆందోళనకారులకు సంఘీభావం ప్రకటించారు. వీడియోలు షేర్ చేస్తూ అభ్యర్థుల డిమాండ్లను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రస్తావించారు.
మొదట స్పందించిన వారిలో టెలివిజన్ వ్యాఖ్యాత, నటి రంజిని హరిదాస్ ఒకరు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఆందోళనల్లో పాల్గొన్న తర్వాత పీఎస్సీ ర్యాంక్ హోల్డర్ల ఆందోళనపై ఎందుకు మాట్లాడలేదని తనకు అనేక సందేశాలు వచ్చాయని ఆమె చెప్పారు. ఈ అంశంపై చాలా మంది తన దృష్టికి తీసుకువచ్చే వరకు పూర్తి అవగాహన లేదని అంగీకరించారు. ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకునేంత సమాచారం ఆన్లైన్లో అందుబాటులో లేదని, బహిరంగంగా తన అభిప్రాయం చెప్పే ముందు దీనిని అధ్యయనం చేయాలనుకున్నానని తెలిపారు. ఆందోళనకారులు లేదా వారి ప్రతినిధులు తనను సంప్రదించాలని, వారి సమస్యలను నేరుగా వినాలని ఆమె కోరారు.
ఇదే సమయంలో నటుడు చందు సలీంకుమార్ స్పందిస్తూ.. జాతీయ స్థాయిలో ప్రాధాన్యం పొందిన అంశాలపై మాత్రమే మాట్లాడి, ఇంటి దగ్గరే ఉన్న అంతే ముఖ్యమైన సమస్యలపై మౌనం పాటించడం సరికాదని కొందరు ప్రముఖులను విమర్శించారు.
"నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ పై స్పందించడం ముఖ్యమే. అలాగే పీఎస్సీలో పరిపాలనా లోపాలపై స్పందించడం కూడా ముఖ్యమే. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకుని, అవసరమైన చోట మన గొంతు వినిపిద్దాం. భారత యువత, వారి కృషి సరిహద్దులతో సంబంధం లేకుండా ఉండడం ముఖ్యమే. ఆలోచించండి" అని ఆయన రాశారు.