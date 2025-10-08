 బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఉత్కంఠ.. నేడు హైకోర్టులో విచారణ | Telangana high Court Hearing On BC Reservations Issue | Sakshi
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు(Telangana BC Reservations) రిజర్వేషన్ల అంశంపై నేడు హైకోర్టులో(Telangana High Court) విచారణ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీసీల 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించే వ్యవహారంలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. కోర్టు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తుందోనన్న సస్పెన్స్‌ నెలకొంది. విచారణ సందర్భంగా.. ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపించే విషయమై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి,(Revanth Reddy) మంత్రులు మంగళవారం చర్చలు జరిపారు. 

ఇక, బీసీలకు కచ్చితంగా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాల్సిందేనన్న నిశ్చయంతో ఉన్న ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎన్నికల షెడ్యూలు విడుదల చేసి ఏర్పాట్లను కొనసాగిస్తోంది. ఇలాంటి తరుణంలో రిజర్వేషన్లను సవాలు చేస్తూ హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లపై బుధవారం విచారణ జరగనున్న నేపథ్యంలో కోర్టు ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇస్తుందన్న ఆసక్తి నెలకొంది. మరోవైపు.. ఎన్నికల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 9ను సవాలు చేస్తూ బుట్టెంబారి మాధవరెడ్డి, సముద్రాల రమేశ్‌లు పిటిషన్‌ దాఖలు చేసిన విషయం విదితమే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తరఫున సుప్రీంకోర్టు సీనియర్‌ న్యాయవాది అభిషేక్‌ మను సింఘ్వీ, అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ ఎ.సుదర్శన్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపించనున్నారు. 

