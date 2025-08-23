సీపీఐ అగ్రనేత సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మృతి పట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైయస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ వైయస్ జగన్ సంతాపం.
సీపీఐ అగ్రనేత, మాజీ ఎంపీ సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మృతి పట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ వైయస్ జగన్ తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకపాత్ర పోషించిన సురవరం సుధాకర్రెడ్డి ప్రముఖ వామపక్షనేతగా గుర్తింపు పొందారని, ఏ పదవిలో ఉన్నా, తనదైన ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేశారని శ్రీ వైయస్ జగన్ గుర్తు చేశారు.
అస్వస్థతతో హైదరాబాద్లోని ఒక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సురవరం సుధాకర్రెడ్డి శుక్రవారం రాత్రి కన్నుమూశారు. నాటి ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా కొండ్రావుపల్లిలో జన్మించిన ఆయన, 1998, 2004 లోక్సభ ఎన్నికల్లో నల్లగొండ పార్లమెంటు స్థానం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. 2012 నుంచి 2019 వరకు సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొనసాగారు. సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మరణం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీరని లోటన్న శ్రీ వైయస్ జగన్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.