 అధికారులకు దిమ్మతిరిగే షాక్‌.. వైరల్‌ వీడియో | Protest With Garbage In Front Of Mahabubabad Municipal Office | Sakshi
అధికారులకు దిమ్మతిరిగే షాక్‌.. వైరల్‌ వీడియో

Apr 16 2026 10:32 AM | Updated on Apr 16 2026 10:54 AM

Protest With Garbage In Front Of Mahabubabad Municipal Office

సాక్షి, మహబూబాబాద్‌: పట్టణంలోని 21వ వార్డుకు రెండు వారాలుగా మున్సిపల్‌ వాహనం రావడం లేదని దాంతో వార్డులో దుర్వాసన వెదజల్లుతుందని కౌన్సిలర్‌ జరీనా బేగం పేర్కొన్నారు. 21వ వార్డులోకి వాహనం రాకపోవడంతో స్థానికులు బుధవారం చెత్తతో వార్డు కౌన్సిలర్‌ ఇంటికి వెళ్లారు. దాంతో కౌన్సిలర్‌ జరీనాబేగం చేసేది ఏమీ లేక వారిని, వారు తీసుకొచ్చిన చెత్తతో మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం వెళ్లారు.

ఆ సంచులను కార్యాలయంలో వేసి నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వార్డు కౌన్సిలర్‌ జరీనా బేగం మాట్లాడుతూ.. డ్రైవర్‌ లేరని, వాహనాలు మరమ్మతులు ఉన్నాయని 45 రోజులుగా అధికారులు చెబుతున్నారన్నారు. రెండు వారాలుగా వాహనం రావడం లేదని అంతకుముందు కూడా వార్డు మొత్తం కాకుండా వార్డులో సగం మాత్రమే చెత్త సేకరించేవారని తెలిపారు.

ఆ సమస్యను వార్డు వాసులతో కలిసి కమిషనర్‌ రాజేశ్వర్, చైర్మన్‌ గుగులోత్‌ జ్యోతికి వివరించారు. దీంతో వాహనాలు మరమ్మతులో ఉన్నాయని.. సమస్య పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో నిరసన విరమించారు. మరో వార్డుకు కేటాయించిన ట్రాక్టర్‌ను 21వ వార్డుకు పంపించారు. కార్యక్రమంలో వార్డు వాసులు రవి, వీరన్న, ముక్తియార్, ఈసూఫ్, అస్లాం, జిలాని, జాకీర్, లక్ష్మణ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Photos

View all
photo 1

వైట్‌ డ్రెస్‌ ఔట్‌ఫిట్‌లో జాన్వీ కపూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మహేశ్‌బాబు బ్యానర్‌ సినిమా ‘రావు బహదూర్‌’.. సాంగ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ఆర్య కొత్త సినిమా.. ‘మిస్టర్‌ ఎక్స్‌’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 4

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ HD స్టిల్స్
photo 5

‘పాపం ప్రతాప్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
LIC Approves Bonus Shares For Investors 1
Video_icon

LIC షేర్ హోల్డర్స్ కు గుడ్ న్యూస్.. ఇన్వెస్టర్లకు ఒక షేర్ కి బోనస్ షేర్
YS Jagan Reacts On Mantralayam Road Accident 2
Video_icon

మంత్రాలయం రోడ్డు ప్రమాదంపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Analyst Singaluri Venkatesh On Pudi Srihari Arrest 3
Video_icon

హైకోర్టు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా.. అనవసర అరెస్టులు, రిమాండ్లు..
High Speed Bike Ride Reel Ends In Death 4
Video_icon

బైక్ ను 100 స్పీడ్ లో నడుపుతూ రీల్ చేద్దామనుకున్నారు.. కట్ చేస్తే.. రికార్డైన వీడియోలో..!
Perni Nani Strong Warning To Chandrababu 5
Video_icon

మీకంత దైర్యం ఉంటే.. మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పండి..
