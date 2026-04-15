న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఎదురుచూస్తున్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్సీ) 10వ తరగతి- 2026 ఫలితాలు నేడు (ఏప్రిల్ 15న) విడుదలయ్యే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. బోర్డు ఈరోజు ఏ క్షణమైనా 10వ తరగతి ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పలు రిపోర్టులు అందుతున్నాయి. ఈ ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే, విద్యార్థులు తమ మార్కులను తెలుసుకునేందుకు బోర్డు ప్రధాన వెబ్సైట్లు cbse.gov.in, results.cbse.nic.in లను అందుబాటులో ఉంచింది.
లాగిన్ వివరాలు..
ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే స్కోర్కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు విద్యార్థులు తమ లాగిన్ వివరాలను ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఫలితాల కోసం చూసేటప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, రోల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను దగ్గర ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే వీటి ఆధారంగా ఫలితాల పేజీలోకి లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది.
ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
ఫలితాలను ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవడం, పీడీఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం చాలా సులభం. ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్లు cbse.gov.in లేదా results.cbse.nic.in లోకి వెళ్లాలి. హోమ్పేజీలో కనిపించే ‘CBSE Class 10 scorecard pdf’ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాతి పేజీలో రోల్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయగానే, స్కోర్కార్డ్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతుంది. దానిని పీడీఎఫ్ (PDF) ఫార్మాట్లో మీ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఒక ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.