 ఖరగ్‌పూర్: సెకనుకో మలుపు.. ఓటరు నాడి ఎటు? | High Stakes Battle Bengals Kharagpur | Sakshi
Apr 16 2026 7:40 AM | Updated on Apr 16 2026 7:49 AM

ఖరగ్‌పూర్: పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల రణరంగంలో ఖరగ్‌పూర్ నియోజకవర్గం ఇప్పుడు అత్యంత ఉత్కంఠభరిత పోరుకు వేదికగా మారింది. ఇది కేవలం ఒక స్థానిక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం మాత్రమే కాదు.. రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయాలకు, భవిష్యత్ పరిణామాలకు అద్దం పట్టే ఒక ‘మినీ ఇండియా’. దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే వర్క్‌షాప్, ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థతో పాటు, హిందీ మాట్లాడే వలసదారులు, బెంగాలీ స్థానికుల సమ్మేళనం ఈ ప్రాంతం సొంతం. ఈ పారిశ్రామిక నగరంలో ఓటర్లు ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి శాశ్వతంగా ఎప్పుడూ పట్టం కట్టలేదు. 2026 ఎన్నికల నగారా మోగినది మొదలు ఖరగ్‌పూర్ రాజకీయాలు తారాస్థాయికి చేరాయి.

క్షణక్షణానికీ మారుతున్న రాజకీయాలు
ఖరగ్‌పూర్  నియోజకవర్గంలోని ఓటర్ల నాడిని పసిగట్టడం ఏ రాజకీయ విశ్లేషకుడికైనా పెద్ద సవాలే. 2006 నుంచి 2011 వరకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జ్ఞాన్ సింగ్ సోహన్‌పాల్ భారీ మెజారిటీలతో ఇక్కడ గెలుపొంది.. దీనిని కాంగ్రెస్ కంచుకోటగా మార్చారు. 2011లో రాష్ట్రమంతటా వీచిన తృణమూల్ (టీఎంసీ)గాలిని సైతం ఎదుర్కొని ఆయన విజయం సాధించారు. కానీ 2016 ఎన్నికలు ఖరగ్‌పూర్ చరిత్రలో ఒక చారిత్రాత్మక మలుపును లిఖించాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి దిలీప్ ఘోష్ సంచలన విజయం సాధించి, బెంగాల్‌లో కమల వికాసానికి బలమైన పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత దిలీప్ ఘోష్ ఎంపీగా వెళ్లడంతో, 2019లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో టీఎంసీ అభ్యర్థి ప్రదీప్ సర్కార్ గెలుపొందారు. అయితే 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ సీటు ‘స్వింగ్ సీటు’గా మారింది. హోరాహోరీగా జరిగిన ఆ పోరులో బీజేపీ అభ్యర్థి హిరన్ ఛటర్జీ కేవలం 3,771 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో టీఎంసీని చిత్తు చేశారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఓటూ ఎంత కీలకమో ఈ చరిత్ర స్పష్టం చేస్తోంది.

‘టైగర్ కబ్’ దిలీప్ ఘోష్ దూకుడు
2026 మహా సంగ్రామంలో బీజేపీ ఫైర్‌బ్రాండ్ నేత దిలీప్ ఘోష్ మరోసారి బరిలోకి దిగడంతో ఎన్నికల వేడి అమాంతం పెరిగింది. ‘బాఘేర్ బచ్చా’ (టైగర్ కబ్ - పులి బిడ్డ) అని అభిమానులు ముద్దుగా పిలుచుకునే దిలీప్ ఘోష్.. తనదైన దూకుడు, ముక్కుసూటితనంతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. 35 ఏళ్ల వామపక్షాల పాలన, 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలనను ప్రశ్నిస్తూ, మార్పు తథ్యమని ఆయన గర్జిస్తున్నారు. మతపరమైన రాజకీయాలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలను తిప్పికొడుతూ, తాము ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్’ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతామని స్పష్టం చేశారు. టీఎంసీ హయాంలో రాష్ట్రంలో భయానక వాతావరణం నెలకొందని ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపిస్తున్నారు. ‘ఈసారి మా ప్రత్యర్థికి లక్షకు మించి ఓట్లు రానివ్వను’ అంటూ ఆయన విసురుతున్న సవాళ్లు నియోజకవర్గంలో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.

దీటుగా బదులిస్తున్న ‘మట్టి బిడ్డ’
బీజేపీ దూకుడుకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా, అధికార టీఎంసీ అభ్యర్థి ప్రదీప్ సర్కార్ తనదైన శైలిలో పదునైన వ్యూహాలతో ముందుకెళ్తున్నారు. 2019లో ఒకసారి ఇక్కడినుంచి గెలిచిన అనుభవంతో, తాను ఖరగ్‌పూర్ ‘మట్టి బిడ్డ’నని, ఎల్లప్పుడూ ప్రజల మధ్యనే ఉంటానని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో కుట్ర జరిగిందని ఆయన బీజేపీపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. ముస్లిం ఓట్లను చీల్చేందుకే హుమాయున్ కబీర్‌ను బీజేపీ బరిలోకి దించిందని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా, రైల్వేలు, సీఆర్‌పీఎఫ్ (సీఆర్‌పీఎఫ్‌), ఐఐటీ వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలను బీజేపీ తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటోందని ఆరోపించారు. రైల్వే ఉద్యోగాలు, స్థానిక మౌలిక సదుపాయాలు, వలసదారుల సమస్యలు ప్రధాన అస్త్రాలుగా సాగుతున్న ఈ పోరులో ప్రజల విశ్వాసాన్ని ఎవరు చూరగొంటారో వేచి చూడాలి.

