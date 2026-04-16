 అబూ సలేంకు బాంబే హైకోర్టు షాక్ | HC Rejects Convicted Gangsters bid for Release after 25 Years in Jail
అబూ సలేంకు బాంబే హైకోర్టు షాక్

Apr 16 2026 10:19 AM | Updated on Apr 16 2026 10:22 AM

HC Rejects Convicted Gangsters bid for Release after 25 Years in Jail

ముంబై: మహానగరం ముంబై (1993)  వరుస పేలుళ్ల కేసులో జీవిత ఖైదు శిక్ష అనుభవిస్తున్న గ్యాంగ్‌స్టర్ అబూ సలేంకు బాంబే హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పోర్చుగల్ ఒప్పందం ప్రకారం తన 25 ఏళ్ల జైలు శిక్ష ఇప్పటికే పూర్తయిందని, కాబట్టి తక్షణమే జైలు నుంచి తనను విడుదల చేయాలంటూ సలేం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం బుధవారం నిర్ద్వంద్వంగా తోసిపుచ్చింది. దీంతో అతని ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది.

సత్ప్రవర్తనకు తగ్గింపు ఇప్పుడే వర్తించదా?
జైలులో తన సత్ప్రవర్తన కాలాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇప్పటికే 25 ఏళ్ల జైలు జీవితం ముగిసిపోయిందని సలేం తన పిటిషన్‌లో వాదించాడు. అయితే, జస్టిస్ ఏఎస్ గడ్కారీ, కమల్ ఖాతాలతో కూడిన హైకోర్టు ధర్మాసనం ఈ వాదనను ఏమాత్రం అంగీకరించలేదు. సలేం శిక్షాకాలం పూర్తయిందని ఇప్పుడే నిర్ధారించలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఖైదీల విడుదలకు కచ్చితంగా ఒక నెల ముందు మాత్రమే సత్ప్రవర్తన కాలాన్ని లెక్కించాలని తెలిపే సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం ఉదహరించింది.

పోర్చుగల్ ఒప్పందం.. ప్రభుత్వ వాదన
2005లో పోర్చుగల్ నుంచి సలేంను భారత్‌కు అప్పగించే సమయంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఒక కీలక ఒప్పందం కుదిరింది. సలేంకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మరణశిక్ష విధించబోమని, అలాగే 25 ఏళ్లకు మించి జైలులో ఉంచబోమని భారత ప్రభుత్వం అప్పట్లో హామీ ఇచ్చింది. తన న్యాయవాది ఫర్హానా షా ద్వారా సలేం ఇదే విషయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చాడు. కానీ సలేం కేవలం 19 ఏళ్లు మాత్రమే జైలులో గడిపాడని, అతడి ముందస్తు విడుదల అంశం ఇంకా ప్రభుత్వ పరిశీలనలోనే ఉందని ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ప్రభుత్వం ఈ పిటిషన్‌ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది.

ముంబై పేలుళ్ల ప్రధాన దోషికి నిరాశే
దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించి, పలువురి ప్రాణాలను బలితీసుకున్న 1993 ముంబై వరుస బాంబు పేలుళ్ల కేసులో అబూ సలేం దోషిగా శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. ఈ  కేసులో న్యాయస్థానం అతనికి జీవిత ఖైదు విధించింది. ప్రస్తుత బాంబే హైకోర్టు తాజా తీర్పుతో,  జైలు నుంచి బయటపడాలని అతను వేసిన ప్లాన్ విఫలమయ్యింది. ఈ కేసులో కోర్టు పూర్తి స్థాయి ఉత్తర్వులు వెలువడాల్సి ఉండగా, సలేం ఇప్పట్లో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఏమాత్రం కనిపించడం లేదని సమాచారం.

