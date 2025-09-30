చంచల్ గూడ జైలులో ఖైదీల నిరాహార దీక్ష?

సాక్షి,హైదరాబాద్: చంచల్ గూడ జైలులో రాజకీయ ఖైదీలు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. జైలు అధికారులు తమపై సాగిస్తున్న హింసా కాండలకు వ్యతిరేకంగా దీక్ష చేస్తున్నట్లు రాజకీయ ఖైదీలు ప్రకటించారు. జైల్లో రాజకీయ ఖైదీలు సాగిస్తున్న నిరహార దీక్షలకు పలు ప్రజా సంఘాలు సంఘీభావం తెలిపాయి.
అయితే.. తమ జైలులో ఏడుగురు మావోయిస్టు ఖైదీలున్నారని చంచల్గూడ్ జైలు సూపరింటెండెంట్ శివకుమార్ గౌడ్ ‘సాక్షి డిజిటల్’కు తెలిపారు. రొటీన్ ప్రాసెస్లో భాగంగా సోమవారం వారి బ్యారక్లను మార్చామని, అంతకు మించి ఏమీ జరగలేదని పేర్కొన్నారు. వారికి మద్దతుగా పలు ప్రజాసంఘాలు ఈరోజు ధర్నా చేశాయని, వారి తరఫున అడ్వొకేట్లు నలుగురు జైలులో పరిస్థితిని పరిశీలించారని వివరించారు.