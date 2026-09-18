 వనస్థలిపురంలో షాకింగ్‌ ఘటన.. పాల వ్యాపారి దారుణ హత్య! | hyderabad-vanasthalipuram-milk-vendor-murder | Sakshi
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వనస్థలిపురంలో షాకింగ్‌ ఘటన.. పాల వ్యాపారి దారుణ హత్య!

Sep 18 2026 7:44 AM | Updated on Sep 18 2026 7:47 AM

hyderabad-vanasthalipuram-milk-vendor-murder

హైదరాబాద్‌: నగరంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ పాల వ్యాపారి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. స్థానికుల వివరాల ప్రకారం.. వనస్థలిపురం ఎన్‌జీవోస్‌ కాలనీ బస్‌స్టాప్‌ సమీపంలో పాల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తిపై గుర్తుతెలియని దుండగులు దాడి చేసి హత్య చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. హత్యకు గల కారణాలు, దుండగుల వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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