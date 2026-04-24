శంకర్‌ గౌడ్‌ మృతదేహాన్ని తరలించే యత్నం.. తీవ్ర ఉద్రిక్తత

Apr 24 2026 1:18 PM | Updated on Apr 24 2026 1:40 PM

Bandi Sanjay holds rally with Shankar Goud body

సాక్షి, వరంగల్: ముత్తోజిపేటలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. శంకర్‌గౌడ్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చిన  కేంద్రమంత్రి బండిసంజయ్.. శంకర్‌గౌడ్ భౌతికకాయాన్ని డిపో వరకూ తీసుకెళ్తామని ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తామని సవాల్ విసిరారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు సైతం ఆయన భౌతికకాయాన్ని డిపోవద్దకు తీసుకెళ్తామని పట్టుబడుతున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో భారీగా పోలీసుల మోహరించారు.  


కాగా నిన్న నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపోలో ఒంటిపై పెట్రోల్‌ పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నించిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. దీంతో ఆయన భౌతికకాయాన్ని స్వస్థలానికి తరలించారు. ఆయన భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించడానికి బండి సంజయ్‌ రావడంతో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఉద్రిక్తతలు దారితీస్తోంది. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో నర్సంపేట డిపోలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్న శంకర్‌ మానకిక ఒత్తిడికి గురై పెట్రోల్‌తో నిప్పంటించుకోని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

రెడ్ డ్రస్‌లో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రచ్చ (ఫొటోలు)
క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా?
హైదరాబాద్‌లో కొత్త పార్క్.. ఈ వేసవి సెలవుల్లో ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)
గ్లామర్‌ క్వీన్‌ కేతిక శర్మ స్టన్నింగ్ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
ప్రముఖ ఎగ్జిబిషన్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్‌ లాస్య సందడి (ఫోటోలు)

BJP ఆఫీసులో మల్లారెడ్డి కోడలు
కోట్లు సంపాదించి అద్దె ఎగ్గొట్టిన విరాట్ కోహ్లి.. హోటల్ మూసివేత
టీ లవర్స్ ఈ వీడియో చూస్తే ఇక జన్మలో టీ తాగరు..
టీ లవర్స్ ఈ వీడియో చూస్తే ఇక జన్మలో టీ తాగరు..
ఆరేళ్లలో లక్షకు 70 లక్షలొచ్చాయ్..! లాభాల పంట పండించిన మల్టీబ్యాగర్
