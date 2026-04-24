శంకర్‌ గౌడ్‌ మృతదేహాన్ని తరలించే యత్నం.. తీవ్ర ఉద్రిక్తత

సాక్షి, వరంగల్: ముత్తోజిపేటలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. శంకర్గౌడ్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చిన కేంద్రమంత్రి బండిసంజయ్.. శంకర్గౌడ్ భౌతికకాయాన్ని డిపో వరకూ తీసుకెళ్తామని ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తామని సవాల్ విసిరారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు సైతం ఆయన భౌతికకాయాన్ని డిపోవద్దకు తీసుకెళ్తామని పట్టుబడుతున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో భారీగా పోలీసుల మోహరించారు.
కాగా నిన్న నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపోలో ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నించిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. దీంతో ఆయన భౌతికకాయాన్ని స్వస్థలానికి తరలించారు. ఆయన భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించడానికి బండి సంజయ్ రావడంతో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఉద్రిక్తతలు దారితీస్తోంది. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నర్సంపేట డిపోలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న శంకర్ మానకిక ఒత్తిడికి గురై పెట్రోల్తో నిప్పంటించుకోని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.