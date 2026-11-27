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క్రైస్ట్చర్చి వేదికగా భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో టీమిండియా ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ బ్యాటింగ్కు రాకముందే అరుదైన రికార్డు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అరంగేట్రం నుంచి వివిధ వేదికల్లో వరుసగా అత్యధిక టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాడిగా జైస్వాల్ నిలిచాడు. క్రైస్ట్చర్చి వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్ జైస్వాల్కు 33వది.
ఈ నేపథ్యంలో వివిధ వేదికల్లో 32 టెస్టులు ఆడిన భారత దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఈ క్రమంలో మరో భారత క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ (33 టెస్టులు) రికార్డును సమం చేశాడు. జైస్వాల్ తన 32వ మ్యాచ్ను వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ మైదానంలో ఆడగా, సచిన్ కూడా తన 32వ మ్యాచ్ను న్యూజిలాండ్లోనే ఆడడం విశేషం.
సెడాన్ పార్క్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో సచిన్ టెండూల్కర్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 43, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 11 పరుగులు సాధించాడు. 2023లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి యశస్వి జైస్వాల్ టెస్టుల్లో తన విలువను చూపిస్తూనే వస్తున్నాడు. వెస్టిండీస్తో జరిగిన తన తొలి మ్యాచ్లో అతను 88.67 సగటుతో 266 పరుగులు సాధించాడు.
స్వదేశంలో జైస్వాల్ సగటు 54.50 కాగా, విదేశీ టెస్టుల్లో అతని సగటు 42.67గా ఉంది. 2025లో జరిగిన భారత్-దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ నుంచి శ్రీలంక సిరీస్ వరకు జైస్వాల్ ఆకట్టుకోలేదు. అయితే ఆ తర్వాత జరిగిన సిరీస్లలో అతను వరుసగా 20, 24, 25 సగటులను నమోదు చేశాడు. తాజాగా న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో జైస్వాల్ తిరిగి ఫామ్ అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం, జైస్వాల్ ఈ ఫార్మాట్లో 7 సెంచరీలు, 14 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించగా, అతను ఆడిన 32 టెస్ట్ మ్యాచ్లలో 48.16 సగటుతో 2697 పరుగులు చేశాడు.
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