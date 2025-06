చరిత్ర సృష్టించిన నెదర్లాండ్స్‌ క్రికెట్‌ జట్టు

అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో క్రికెట్‌ పసికూన నెదర్లాండ్స్‌ సంచనలం సృష్టించింది. ఐసీసీ క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ లీగ్‌-2 2023-27లో భాగంగా స్కాట్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రికార్డు లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో స్కాట్లాండ్‌ నిర్దేశించిన 370 పరుగుల లక్ష్యాన్ని డచ్‌ టీమ్‌ మరో నాలుగు బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది. తద్వారా అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో మూడో భారీ లక్ష్య ఛేదనను నమోదు చేసింది. వన్డేల్లో టాప్‌-2 లక్ష్య ఛేదన రికార్డులు సౌతాఫ్రికా పేరిట నమోదై ఉన్నాయి.

