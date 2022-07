టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో శ్రీలంక స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ ఏంజెలో మాథ్యూస్‌ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. గాలే వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ ద్వారా మాథ్యూస్‌ వంద టెస్ట్‌ల మార్కును అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో లంక తరఫున 100 టెస్ట్‌లు ఆడిన ఆరో క్రికెటర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. మాథ్యూస్‌కు ముందు మహేళ జయవర్ధనే (149), సంగక్కర (134), మురళీథరన్‌ (133), చమింద వాస్‌ (111), జయసూర్య (110) మాత్రమే లంక తరఫున వంద టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడారు.

Angelo Mathews becomes the sixth Sri Lankan player to feature in 100 Tests!#SLvPAK #SriLanka pic.twitter.com/8vtyeLZoNL

— CRICKETNMORE (@cricketnmore) July 24, 2022