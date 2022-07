శ్రీలంక స్పిన్నర్‌ ప్రభాత్‌ జయసూర్య టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో నయా సెన్సేషన్‌గా మారాడు. 30 ఏళ్ల లేటు వయసులో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ లెఫ్ట్‌ ఆర్మ్‌ ఆర్థోడాక్స్‌ బౌలర్‌.. తన వైవిధ్యమైన స్పిన్‌ మాయాజాలంతో సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతూ ప్రత్యర్ధుల పాలిట సింహస్వప్నంలా మారాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 3 టెస్ట్‌ల్లో ఏకంగా 29 వికెట్లు నేలకూల్చిన ప్రభాత్‌.. తన జట్టును రెండు పర్యాయాలు ఒంటిచేత్తో గెలిపించాడు.

Prabath Jayasuriya in Test cricket:



6 for 118 vs Australia.

6 for 59 vs Australia.

5 for 82 vs Pakistan.

4 for 135 vs Pakistan.

3 for 80 vs Pakistan.

5 for 117 vs Pakistan. pic.twitter.com/KcZjHP4lRn

