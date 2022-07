ఆర్ధిక సంక్షోభంలో కొట్టిమిట్టాడుతూ అట్టుడుకుతున్న ద్వీప దేశం శ్రీలంకకు భారీ ఊరట లభించే వార్త ఇది. గాలే వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో లంక జట్టు పటిష్టమైన కంగారూలను ఖంగుతినిపించి 2 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 1-1తో సమం చేసుకుంది. దినేశ్‌ చండీమాల్‌ (206) అజేయ ద్విశతకంతో, అరంగేట్రం స్పిన్నర్‌ ప్రభాత్‌ జయసూర్య 12 వికెట్లతో (6/118, 6/59) చెలరేగి శ్రీలంకకు చారిత్రక విజయాన్ని అందించారు. నాలుగో రోజు ఆటలో వీరిద్దరితో పాటు రమేశ్‌ మెండిస్ (2/47)‌, మహీశ్‌ తీక్షణ (2/28) కూడా రాణించడంతో శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్‌ 39 పరుగుల తేడాతో ఆస్ట్రేలియాను మట్టికరిపించింది.

10 wicket haul on a debut ✔️ Best figures by a Sri Lankan on a debut ✔️ Dream debut for Prabath Jayasuriya 🤩 #SLvAUS pic.twitter.com/BeAg9pMZNv

For his brilliant performance, Dinesh Chandimal has been named the Player of the Series 👏#SLvAUS pic.twitter.com/VZIIFDSNF1

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 11, 2022