గాలే వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో శ్రీలంక పైచేయి సాధించింది. మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ దినేశ్‌ చండీమాల్‌ అజేయ శతకంతో (118) చెలరేగడంతో ఆతిధ్య జట్టు 67 పరుగుల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి శ్రీలంక 6 వికెట్ల నష్టానికి 431 పరుగులు చేసింది. చండీమాల్‌తో పాటు రమేశ్‌ మెండిస్‌ (7) క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు. లంక ఇన్నింగ్స్‌లో చండీమాల్‌ ​కాకుండా మరో నలుగురు హాఫ్‌సెంచరీలు సాధించారు.

