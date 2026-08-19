 సింక్‌ఫీల్డ్ కప్‌లో అదరగొట్టిన ప్రజ్ఞానంద | Sinquefield Cup: R Praggnanandhaa Beats Maxime Vachier Lagrave To Rise To Joint Lead | Sakshi
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సింక్‌ఫీల్డ్ కప్‌లో అదరగొట్టిన ప్రజ్ఞానంద

Aug 19 2026 4:44 PM | Updated on Aug 19 2026 4:47 PM

Sinquefield Cup: R Praggnanandhaa Beats Maxime Vachier Lagrave To Rise To Joint Lead

source: X

భారత యువ గ్రాండ్‌మాస్టర్ ఆర్.ప్రజ్ఞానంద సింక్‌ఫీల్డ్ కప్‌లో అదరగొట్టాడు. ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన మాక్సిమ్ వాచియర్-లాగ్రేవ్‌పై కేవలం 28 ఎత్తుల్లోనే విజయం సాధించి, టోర్నీలో జాయింట్ లీడ్‌లోకి దూసుకెళ్లాడు.

ఎనిమిదో, పెనాల్టిమేట్ రౌండ్‌లో లాగ్రేవ్‌ను ఓడించిన ప్రజ్ఞానంద 8 రౌండ్లలో 5 పాయింట్లు సాధించాడు. అమెరికా గ్రాండ్‌మాస్టర్ వెస్లీ సో కూడా 5 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ ఫలితంతో ప్రజ్ఞానంద ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్న గ్రాండ్ ఫైనల్‌కు అర్హత కూడా ఖాయం చేసుకున్నాడు.

వరుసగా మూడో విజయంతో సిందరోవ్
ఉజ్బెకిస్థాన్ గ్రాండ్‌మాస్టర్ జవోఖిర్ సిందరోవ్ కూడా అద్భుత ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. డచ్ ఆటగాడు జోర్డెన్ వాన్ ఫోరెస్ట్‌పై విజయం సాధించి వరుసగా మూడో గేమ్ గెలిచాడు.

దీంతో సిందరోవ్ 4.5 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. మరోవైపు జర్మనీకి చెందిన విన్సెంట్ కీమర్ టాప్ సీడ్ అమెరికన్ ఫాబియానో కరువానాను ఓడించి 4.5 పాయింట్లతో సిందరోవ్‌తో కలిసి మూడో స్థానాన్ని పంచుకుంటున్నాడు.

మరో మ్యాచ్‌లో అమెరికాకు చెందిన లెవోన్ అరోనియన్, నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన అనిష్ గిరి డ్రా చేసుకున్నారు.

చివరి రౌండ్‌లో ప్రజ్ఞానందతో పోటీపడనున్న గిరి
ఇప్పుడు అందరి దృష్టి చివరి రౌండ్‌పైనే ఉంది. ప్రజ్ఞానంద తెల్ల పావులతో అనిష్ గిరితో తలపడనున్నాడు. మరో కీలక పోరులో సిందరోవ్, వెస్లీ సోను ఎదుర్కోనున్నాడు. ఇక కీమర్.. వాన్ ఫోరెస్ట్‌తో ఆడనున్నాడు. 

కీమర్ విజయం సాధిస్తే అతడూ అగ్రస్థానానికి చేరే అవకాశం ఉంది. 5 పాయింట్లతో ప్రజ్ఞానంద, వెస్లీ సో సంయుక్త ఆధిక్యంలో ఉండగా.. చివరి రౌండ్ ఫలితాలు సింక్‌ఫీల్డ్ కప్ విజేతను నిర్ణయించనున్నాయి.
 

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