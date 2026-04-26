IPL 2026: చితక్కొట్టిన సాయి సుదర్శన్‌.. సీఎస్‌కేను చిత్తు చేసిన గుజరాత్‌

Apr 26 2026 7:39 PM | Updated on Apr 26 2026 7:39 PM

Sai Sudharsans 46-ball 87 powers Gujarat Titans to 8-wicket win over Csk

ఐపీఎల్‌-2026 సీజ‌న్‌లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ తిరిగి గెలుపు బాట ప‌ట్టింది. చెపాక్‌ స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 8 వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. సీఎస్‌కే నిర్ధేశించిన 159 పరుగుల లక్ష్యాన్ని గుజరాత్‌ 16.4 ఓవర్లలో కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి చేధించింది.

గుజరాత్‌ ఓపెనర్‌ సాయిసుదర్శన్‌(46 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 87) మరోసారి సత్తాచాటాడు. అతడితో పాటు జోస్‌ బట్లర్‌(39 నాటౌట్‌), శుభ్‌మన్‌గిల్‌(33)రాణించారు. సీఎస్‌కే బౌలర్లలో ఆకిల్‌ హోస్సేన్‌, నూర్‌ అహ్మద్‌ తలా వికెట్ పడగొట్టారు.

రుతురాజ్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్‌
అంతకముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్‌కే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 158 పరుగులు చేసింది. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. శాంసన్‌, బ్రెవిస్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు ఆరంభంలోనే ఔటైనప్పటికి.. రుతురాజ్ మాత్రం ఆచితూచి ఆడుతూ జట్టుకు గౌరప్రదమైన స్కోర్‌ను అందించాడు.

60 బంతులు ఎదుర్కొన్న గైక్వాడ్‌.. 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 74 పరుగులు చేశాడు. అతడితో పాటు ఓవర్టన్‌(6 బంతుల్లో 18) దూకుడుగా ఆడాడు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రబాడ మూడు, అర్షద్‌ ఖాన్‌, సుత్తార్‌, సిరాజ్‌ తలా వికెట్‌ సాధించారు. గుజరాత్‌కు ఇది నాలుగో విజయం. ఈ విజయంతో గుజరాత్ పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్ధానానికి చేరుకుంది.
చదవండి: IPL 2026: 'నీ సీక్రెట్స్‌ మొత్తం నాకు తెలుసు.. మా టీమ్‌పై నెమ్మదిగా ఆడు'

 

photo 1

ఈవెంట్‌లో జంటగా అల్లు శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్స్‌తో నైట్ పార్టీలో హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

అంబానీ ఇంట పాప్ స్టార్ రిహన్నా సందడి.. ఆటపాటలతో కోలాహలం (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 26-మే 03)
photo 5

‘వాలా 2’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Accused Who Shooting US President Donald Trump In White House 1
Video_icon

కాల్చింది మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఉన్నత విద్యాంతుడు కూడా.. ఎందుకు చేశాడంటే..!
Snakes Entering Homes In Summer Shocking Incident In Kerala 2
Video_icon

పడకపై కాటు - షాకింగ్ ఘటన! వేసవిలో సర్పాల ముప్పు
Vaazha 2 On Track To Become Keralas Next Industry Hit 3
Video_icon

మాలీవుడ్ న్యూ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా వాలా 2.!
Gajuwaka Railway Bridge Collapse At Vishakapatnam 4
Video_icon

విశాఖలో కుప్పకూలిన రైల్వే బ్రిడ్జి
US President Donald Trump Reaction On Shooting In White House 5
Video_icon

"కాల్పులు అయిపోయాయి ఇక తినండి.." ట్రంప్ షాకింగ్ రియాక్షన్
