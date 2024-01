తొలి టెస్టులో ఓటమికి టీమిండియా బదులు తీర్చుకుంది. కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టులో 7 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాను టీమిండియా చిత్తు చేసింది. దీంతో రెండు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 1-1తో భారత జట్టు సమం చేసింది. అంతేకాకుండా కేప్‌టౌన్‌లో తమ తొలి టెస్టు విజయాన్ని టీమండియా నమోదు చేసింది.

ఇక భారత్‌ విజయంలో టీమిండియా పేసర్లు మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా కీలక పాత్ర పోషించారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సిరాజ్‌ 6 వికెట్లతో సౌతాఫ్రికా పతనాన్ని శాసించగా.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బుమ్రా సైతం 6 వికెట్లతో సఫారీలను చావు దెబ్బతీశాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ టెస్టులో సిరాజ్‌ 7 వికెట్లు, బుమ్రా 8 వికెట్లు పడగొట్టారు.

ఈ క్రమంలో ప్రోటీస్‌ జట్టుతో సిరీస్‌ను సమం చేసిన రోహిత్‌ సేనను భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ అభినందించాడు. అదే విధంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీతో చెలరేగిన ప్రోటీస్‌ ఓపెనర్‌ ఐడైన్‌ మార్‌క్రమ్‌పై లిటిల్‌మాస్టర్‌ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

'సిరీస్‌ను సమం చేసిన టీమిండియాకు అభినందనలు. అదేవిధంగా మార్క్రామ్ ఆడిన విధానం అద్భుతం. అతడి గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్న తక్కువే. ఇటువంటి పిచ్‌పై కొన్ని సార్లు బౌలర్లపై ఎటాక్‌ చేయడమే సరైన నిర్ణయం. మార్క్రామ్ అదే చేసి చూపించాడు. ఇక బుమ్రా కూడా అద్బుతంగా బౌలింగ్‌ చేశాడు. ఇటువంటి పిచ్‌పై ఎలా బౌలింగ్‌ చేయాలన్నది బుమ్రా చేసి చూపించాడని" సచిన్‌ ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో రాసుకొచ్చాడు.

Congratulations to #TeamIndia for levelling the series!

Markram’s approach was fantastic because sometimes attack is the best form of defence on a pitch like this.

Well bowled by Bumrah, who showed us exactly, how bowling in the channel consistently is all that’s required on such… pic.twitter.com/e1HDLq0IgR

