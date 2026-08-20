కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

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గాలే వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత్ 165 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విజయానికి యువ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్ (167, 44 పరుగులు), సంచలన స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్ (10 వికెట్లు) ప్రదర్శనలు కీలకంగా నిలిచాయి. రిషబ్ పంత్, కేఎల్ రాహుల్ కూడా బ్యాట్తో తమ వంతు సహకారం అందించారు.
అహంకారాన్ని చోటు లేదు
మ్యాచ్ అనంతరం కేఎల్ రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు భారత జట్టు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోని వాతావరణాన్ని మరోసారి చర్చలోకి తెచ్చాయి. సీనియారిటీ, అనుభవం పేరుతో అహంకారానికి చోటు లేదని, ప్రతి ఆటగాడు మరొకరి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిందేనని రాహుల్ స్పష్టం చేశాడు.
"ఎవరినుంచైనా నేర్చుకోవడానికి సిగ్గు ఉండకూడదు"
సీనియర్ ఆటగాడిగా ప్రతి క్రికెటర్ తన సహచరుడికి సహాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని రాహుల్ చెప్పాడు. 20 టెస్టులు ఆడిన ఆటగాడైనా, 60-70 టెస్టులు ఆడిన సీనియర్ అయినా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడంలో ఎలాంటి సంకోచం ఉండకూడదని పేర్కొన్నాడు.
"ఎవరినుంచైనా నేర్చుకోవడంలో సిగ్గు లేదా అహంకారం ఉండకూడదు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఎప్పుడూ అందరికీ తెరిచే ఉంటుంది. ఆటగాళ్లు ఒకరి నుంచి మరొకరు నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు"
రాహుల్ చెప్పిన ఈ మాటలు భారత జట్టులో సీనియర్-జూనియర్ అనే గోడలు లేకుండా జ్ఞానాన్ని పంచుకునే సంస్కృతి ఉందనే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
జైస్వాల్ నుంచి కూడా నేర్చుకుంటాను..
తన కంటే తక్కువ అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్ల నుంచి కూడా తాను నేర్చుకుంటున్నానని రాహుల్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు. ముఖ్యంగా యశస్వి జైస్వాల్తో బ్యాటింగ్లోని కొన్ని అంశాలపై చర్చిస్తానని వెల్లడించాడు.
స్వీప్, రివర్స్ స్వీప్ వంటి షాట్ల విషయంలో జైస్వాల్ ఆలోచనా విధానం తనకంటే భిన్నంగా ఉంటుందని, అందుకే అతనితో మాట్లాడి అతని అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంటానని తెలిపాడు.
సుతార్పై ప్రశంసలు
10 వికెట్లు పడగొట్టి భారత విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మానవ్ సుతార్ను కూడా రాహుల్ ప్రశంసించాడు.
సుతార్ ఒకే ప్రాంతంలో నిలకడగా బౌలింగ్ చేస్తూ, స్వల్ప మార్పులతో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని చెప్పాడు. బంతి ఎక్కువగా టర్న్ కాకపోయినా, అదే ప్రాంతంలో పదేపదే బౌలింగ్ చేయడం ద్వారా బ్యాటర్పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాడని వివరించాడు.
"బౌలర్ నుంచి ఎక్కువ మార్పు కనిపించకపోతే ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన బ్యాటర్లో మొదలవుతుంది. ఆ మానసిక స్థితిలోకి బ్యాటర్ను తీసుకెళ్లగలిగితే పోరులో బౌలర్దే పైచేయి" అని విశ్లేషించాడు.
రాహుల్ వ్యాఖ్యలు కేవలం డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోని వాతావరణంపై చేసిన సాధారణ వ్యాఖ్యలు కావు. భారత క్రికెట్లో అనుభవం కంటే నేర్చుకునే మనస్తత్వం, వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ కంటే జట్టు ప్రయోజనం ముఖ్యమనే సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి.
ప్రత్యేకంగా జైస్వాల్ వంటి యువ ఆటగాళ్ల నుంచి సీనియర్లు కూడా నేర్చుకుంటున్నారని రాహుల్ స్వయంగా చెప్పడం, భారత జట్టు కొత్త తరం వైపు మారుతున్న సమయంలో డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో పరస్పర గౌరవానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో చూపిస్తోంది. భారత జట్టు భవిష్యత్తుకు ఈ సంస్కృతి మరింత కీలకం కావచ్చు.