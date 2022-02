గ‌త కొంత‌కాలంగా కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో బాధ‌ప‌డుతూ హైదరాబాద్‌లోని అపోలో ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్న టీమిండియా మాజీ క్రికెట‌ర్‌, హైద‌రాబాద్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ నోయెల్ డేవిడ్‌ను హైద‌రాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేష‌న్ (హెచ్‌సీఏ) అధ్య‌క్షుడు మ‌హ్మ‌ద్ అజ‌హారుద్దీన్ సోమ‌వారం క‌లిశాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా నోయెల్ ఆరోగ్యం గురించి వైద్యుల వ‌ద్ద‌ ఆరా తీసిన అజ‌హార్‌.. నోయెల్ కిడ్నీ ఆప‌రేష‌న్‌కు అయ్యే ఖ‌ర్చునంతా హెచ్‌సీఏనే భ‌రిస్తుంద‌ని భరోసా ఇచ్చాడు.

Team India player was suffering in hospital for years, now Mohammad Azharuddin came forward to help, career was over after 4 matches! https://t.co/zucux7ioUR

