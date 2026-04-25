IPL 2026: సన్‌రైజర్స్‌ వర్సెస్‌ రాజస్తాన్‌ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌

Apr 25 2026 7:06 PM | Updated on Apr 25 2026 8:00 PM

IPL 2026: Sunrisers hyderabad vs Rajasthan royals live updates

Sunrisers hyderabad vs Rajasthan royals live updates: ఐపీఎల్‌-2026లో జైపూర్‌ వేదికగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి.

వైభవ్‌ సూర్యవంశీ హాఫ్‌ సెంచరీ
15 బంతుల్లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తన హాఫ్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు.

రాజస్తాన్‌ తొలి వికెట్‌ డౌన్‌
36 పరుగుల వద్ద ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 10 పరుగులు చేసిన యశశ్వి జైశ్వాల్‌.. ఎషాన్‌ మలింగ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. 5 ఓవర్లకు రాజస్తాన్‌ స్కోర్‌: 63/1

వైభవ్‌ సూర్యవంశీ దూకుడు
రాజస్తాన్‌ యువ సంచలనం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. ప్రపుల్‌ హింగే వేసిన తొలి ఓవర్‌లో వైభవ్‌ వరుసగా నాలుగు సిక్సర్లు బాదాడు.  ఆ తర్వాత కమ్మిన్స్‌ బౌలింగ్‌లో వైభవ్‌ భారీ సిక్సర్‌ బాదాడు. 2 ఓవర్లకు రాజస్తాన్‌ స్కోర్‌: 36/0

బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌
ఐపీఎల్‌-2026లో జైపూర్‌ వేదికగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ ప్యాట్‌ కమ్మిన్స్‌ తిరిగొచ్చాడు.

కమ్మిన్స్‌ తిరిగి రావడంతో ఇషాన్‌ కిషన్‌ కేవలం ప్లేయర్‌గా మాత్రమే బరిలోకి దిగాడు. దిల్షాన్‌ మధుశంక స్ధానంలో కమ్మిన్స్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ మాత్రం తమ తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

తుది జ‌ట్లు
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా(వికెట్ కీప‌ర్‌), అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్(కెప్టెన్‌), శివంగ్ కుమార్, సకీబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎషాన్ మలింగ

రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్(వికెట్ కీప‌ర్‌), రియాన్ పరాగ్(కెప్టెన్‌), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ

Advertisement
 
Advertisement

