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భారత్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య జరగనున్న మూడు మ్యాచ్ టీ20 సిరీస్ క్రికెట్ ప్రసారంలో కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. 2026 FIFA వరల్డ్ కప్లో ఉపయోగించిన అధునాతన ప్రసార సాంకేతికతలను ఈ సిరీస్లో తొలిసారిగా పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించనున్నారు.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ సిరీస్కు అధికారికంగా ఆతిథ్య జట్టు అయినప్పటికీ, మ్యాచ్లు భారత్లోని ఢిల్లీలో జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్ను FIFA వరల్డ్ కప్ హోస్ట్-బ్రాడ్కాస్ట్ ప్రమాణాలతో రూపొందించనున్నట్లు ప్రసార హక్కులు కలిగిన ITW Universe వెల్లడించింది.
FIFA వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లను, అలాగే పలు UEFA ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫైనల్స్ను డైరెక్ట్ చేసిన జేమీ ఓక్ఫోర్డ్ ఈ సిరీస్ ప్రసారానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆయన 2002 నుంచి ప్రతి FIFA వరల్డ్ కప్ను కవర్ చేశారు.
ప్రసారంలో AI-స్టెబిలైజ్డ్ POV కెమెరాలు, వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్రీ-వ్యూపాయింట్ టెక్నాలజీ, అధునాతన Spidercam, Ultra-Motion కెమెరాలు, సినీ-స్టైల్ విజువల్స్ వంటి సాంకేతికతలు ఉపయోగించనున్నారు.
ఇవే కాకుండా Quidich Innovation Labsకు చెందిన Spatio సిస్టమ్ ద్వారా స్టెబిలైజ్డ్ డ్రోన్ ఫీడ్పై బ్రాడ్కాస్ట్-గ్రేడ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ గ్రాఫిక్స్ను చూపించనున్నారు. మరో ప్రత్యేక Ultra-Slow-Motion కెమెరా సెకనుకు 600 ఫ్రేమ్ల వేగంతో బంతి, ఎడ్జ్లు, షాట్లు వంటి కీలక క్షణాలను రికార్డ్ చేయనుంది.
ప్రస్తుతం ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మూడు టీ20లు సెప్టెంబర్ 13 నుంచి 17 మధ్య ఢిల్లీలో జరగాల్సి ఉంది. అయితే గణేశ్ చతుర్థి కారణంగా షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
మొత్తంగా, ఈ సిరీస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ను టీవీలో చూసే అనుభూతిని FIFA వరల్డ్ కప్ స్థాయి విజువల్ ప్రొడక్షన్కు తీసుకెళ్లే తొలి ద్వైపాక్షిక క్రికెట్ సిరీస్గా నిలవనుంది.