Ashes 1st Test: సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్‌ ఖాతాలో వికెట్‌

యాషెస్‌ సిరీస్‌ 2023 కోసం రిటైర్మెంట్‌ నిర్ణయాన్ని (టెస్ట్‌లు) సైతం వెనక్కు తీసుకున్న ఇంగ్లండ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ మొయిన్‌ అలీ.. 22 నెలల సుదీర్ఘ విరామం (650 రోజులు) తర్వాత టెస్ట్‌ల్లో తొలి వికెట్‌ సాధించాడు. యాషెస్‌ సిరీస్‌ తొలి టెస్ట్‌ రెండో రోజు ఆటలో మొయిన్‌.. కీలకమైన ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (50) వికెట్‌ పడగొట్టాడు. హెడ్‌ ధాటిగా ఆడుతూ ఇంగ్లండ్‌ ఆధిక్యాన్ని తగ్గిస్తున్న క్రమంలో మొయిన్‌ అతని వికెట్‌ను దక్కించుకుని, మళ్లీ ఆసీస్‌ను కష్టాల్లోకి నెట్టేశాడు. లెగ్‌ సైడ్‌ అప్పర్‌ డ్రైవ్‌ చేసే క్రమంలో మిడ్‌వికెట్‌ దిశగా ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న జాక్‌ క్రాలే క్యాచ్‌ పట్టడంతో హెడ్‌ పెవిలిన్‌ బాట​ పట్టాడు.

Moeen Ali gets his first wicket upon returning to Test cricket. pic.twitter.com/gmSUjQtNT6

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 17, 2023