 మళ్లీ బ్యాట్ పట్టనున్న దినేష్ కార్తీక్‌.. ఏ జ‌ట్టుకు ఆడ‌నున్నాడంటే? | Dinesh Karthik joins Sharjah Warriorz ahead of ILT20 Auctions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ బ్యాట్ పట్టనున్న దినేష్ కార్తీక్‌.. ఏ జ‌ట్టుకు ఆడ‌నున్నాడంటే?

Sep 30 2025 4:28 PM | Updated on Sep 30 2025 5:13 PM

Dinesh Karthik joins Sharjah Warriorz ahead of ILT20 Auctions

టీమిండియా మాజీ వికెట్ కీప‌ర్ బ్యాట‌ర్‌, ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ కోచ్ దినేష్ కార్తీక్ మ‌రోసారి అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్దమయ్యాడు. యూఏఈకు చెందిన ఇంటర్ననేషనల్ టీ20 లీగ్ 2025–26 సీజన్‌లో ఆడేందుకు షార్జా వారియర్స్‌ (Sharjah Warriorz)తో కార్తీక్ ఒప్పందం​ కుదుర్చుకున్నాడు. శ్రీలంక వికెట్ కీప‌ర్ బ్యాట‌ర్ కుశాల్ మెండిస్ స్ధానాన్ని డీకే భ‌ర్తీ చేయ‌నున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని షార్జా వారియర్స్ హెడ్ కోచ్ జేపీ డుమిని ధ్రువీక‌రించాడు.

టీ20 క్రికెట్‌లో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన క్రికెట‌ర్ల‌లో దినేష్ కార్తీక్ ఒక‌రు. అత‌డికి అద్బుత‌మైన టాలెంట్ ఉంది.  రాబోయే సీజన్‌లో డీకే మా జట్టుతో జ‌త‌క‌ట్ట‌డం చాలా సంతోషంగా ఉంది. టోర్నమెంట్‌ సమయంలో యువ ఆటగాళ్లకు ఖచ్చితంగా అత‌డి అనుభ‌వం క‌చ్చితంగా ఉప‌యోగ‌ప‌డుతోంది అని డుమిని పేర్కొన్నాడు. ఇదే విష‌యంపై కార్తీక్ కూడా స్పందించాడు.

"ఎల్ఎల్‌టీ20లో షార్జా వారియర్స్ త‌ర‌పున ఆడేందుకు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాను. షార్జా జట్టులో చాలా మంది యువ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. వారంతా జట్టును ఛాంపియన్‌గా నిలిపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అటువంటి టీమ్‌లో భాగం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంతేకాకుండా షార్జా నేను ఎల్లప్పుడూ ఆడాలనుకునే ఐకానిక్ స్టేడియాలలో ఒకటి" అని కార్తీక్ చెప్పుకొచ్చాడు.

40 ఏళ్ల కార్తీక్‌కు టీ20ల్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది. 412 టీ2లు ఆడి 7,437 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 35 అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. కార్తీక్ భారత క్రికెట్ నుంచి తప్పుకొన్నాక గతేడాది సౌతాఫ్రికా టీ20లో ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ తరపున ఆడాడు.

అయితే అతడిని సదరు ఫ్రాంచైజీ రిటైన్ చేసుకోకపోవడంతో ఇంటర్ననేషనల్ టీ20 లీగ్‌లో ఆడనున్నాడు. కార్తీక్ ప్రస్తుతం మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌లో  కామెంటేటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఎల్‌ఎల్‌టీ20 4వ సీజన్ డిసెంబర్ 4న ప్రారంభం కానుంది.

చదవండి: ఆసియాక‌ప్ ఫైన‌ల్లో ఓట‌మి... పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు సంచ‌ల‌నం నిర్ణ‌యం
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు)
photo 2

ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా !
photo 3

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 4

కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల బతుకమ్మ సంబరాలు
photo 5

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో ఐశ్వర్య.. 50ల్లోనూ తగ్గట్లే (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Satish Reddy STRONG WARNING to Balakrishna Over Comments on YS Jagan 1
Video_icon

బ్లడ్ వేరు, బ్రీడ్ వేరా? బాలయ్యను ఏకిపారేసిన సతీష్ రెడ్డి
YSRCP SV Satish Reddy Shocking Facts On Kodela Siva Prasad Suicide 2
Video_icon

Satish Reddy: కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు నేను టీడీపీలోనే ఉన్న..
Massive Bomb Blast in Quetta 3
Video_icon

Quetta: క్వెట్టాలోని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లక్ష్యంగా దాడి
Chandrababu and Pawan Conspiracy Due To Balakrishna Comments 4
Video_icon

అసెంబ్లీలో వైఎస్ జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ పిచ్చి వ్యాఖ్యలు
Guntur YSRCP Leaders Sensational Comments On Chandrababu Govt Over Medical College Privatization Sakshi TV Live 3.02M subscribers Subscribe 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఆపకపోతే... అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందే కిరోసిన్ పోసుకుని
Advertisement
 