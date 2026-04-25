 కేఎల్‌ రాహుల్‌ విధ్వంసం.. 47 బంతుల్లో సెంచరీ | IPL 2026 DC Vs PBKS, KL Rahul Smashes Sixth IPL Century, Check Out Highlights Inside | Sakshi
IPL 2026 DC Vs PBKS: కేఎల్‌ రాహుల్‌ విధ్వంసం.. 47 బంతుల్లో సెంచరీ

Apr 25 2026 4:55 PM | Updated on Apr 25 2026 5:03 PM

DC vs PBKS IPL 2026: KL Rahul smashes sixth IPL ton

ఐపీఎల్‌-2026లో అరుణ్‌జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ స్టార్ బ్యాట‌ర్ కేఎల్ రాహుల్ శ‌త‌క్కొట్టాడు. 12 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఔట‌య్యే ప్ర‌మాదం నుంచి త‌ప్పించుకున్న రాహుల్‌.. ఆ త‌ర్వాత ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగిపోయాడు. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశాడు.

అత‌డు బ్యాటింగ్ ధాటికి బౌండ‌రీలు చిన్న‌బోయాయి. ఈ క్ర‌మంలో  రాహుల్ కేవ‌లం 47 బంతుల్లోనే త‌న ఆరువ ఐపీఎల్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. 126 పరుగులతో రాహుల్‌ తన బ్యాటింగ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇప్పటివరకు 13 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి.


 

 

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 