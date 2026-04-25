ఐపీఎల్-2026లో అరుణ్జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ శతక్కొట్టాడు. 12 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్న రాహుల్.. ఆ తర్వాత ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. పంజాబ్ బౌలర్లను ఉతికారేశాడు.
అతడు బ్యాటింగ్ ధాటికి బౌండరీలు చిన్నబోయాయి. ఈ క్రమంలో రాహుల్ కేవలం 47 బంతుల్లోనే తన ఆరువ ఐపీఎల్ సెంచరీ మార్క్ను అందుకున్నాడు. 126 పరుగులతో రాహుల్ తన బ్యాటింగ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో ఇప్పటివరకు 13 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లు ఉన్నాయి.
ONE & ONLY, KL RAHUL
— Johns. (@CricCrazyJohns) April 25, 2026