‘ఆడకపోయినా అతడు నష్టపోయేదేం లేదు’

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లక్నో వేదికగా ఇవాళ వెస్టిండీస్తో తొలి టీ20 మ్యాచ్ నేపథ్యంలో టీమిండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ వైభవ్ సూర్యవంశీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మ్యాచ్కు ముందు నిర్వహించే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్కు హాజరైన మోర్కెల్ మాట్లాడుతూ.. భారత టీనేజ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి భారత తుది జట్టులో చోటు దక్కకపోయినా పెద్దగా నష్టపోయేది ఏమీ లేదని అభిప్రాయపడ్డాడు.
మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగే ఉత్తమ జట్టు ఎంపికపై సెలెక్టర్లు, హెడ్కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని మోర్కెల్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి టీమిండియా టీ20 జట్టు బిజీగా గడుపుతూ వస్తోందని, అందుకే విండీస్తో టీ20 సిరీస్కు కొంతమంది ఆటగాళ్లకు విశ్రాంతి ఇచ్చేందుకు గంభీర్ కొత్త కాంబినేషన్తో ప్రయోగాలు చేసే అవకాశముందని మోర్కెల్ తెలిపాడు.
ఇక వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి మాట్లాడుతూ.. ‘ప్రస్తుతం జట్టులో ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం, వారితో కలిసి ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకునే అద్భుతమైన అవకాశం అతడికి లభించనుంది. వైభవ్ టాలెంట్ గురించి మనందరికీ తెలుసు.
తుదిజట్టులో చోటు దక్కకపోయినా సీనియర్ ఆటగాళ్లతో కలిసి ఎంత ఎక్కువ సమయం గడిపితే, అంత ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది. మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం రానప్పటికీ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ను పంచుకోవడం, డగౌట్లో కూర్చోవడం, సీనియర్లతో కలిసి ట్రావెల్ చేయడం ద్వారా మ్యాచ్ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అతడి వయసును దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే భవిష్యత్తులో భారత్కు కీ ప్లేయర్గా మారతాడనడంలో సందేహం లేదు.’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.
ఆసియా గేమ్స్లో పాకిస్తాన్ను ఓడించి స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకున్న టీమిండియా ఫుల్ స్క్వాడ్తో విండీస్తో సిరీస్లో బరిలోకి దిగుతోంది. ఒకటి రెండు మార్పులు మినహా ఆసియా గేమ్స్లో ఆడిన జట్టే తొలి టీ20లో ఆడనుంది. ఇక మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో సొంతం చేసుకుంది.
Lucknow, Uttar Pradesh: Bowling Coach, Indian Men’s Cricket Team, Morne Morkel says, "I think for the spectators it's going to be fantastic viewing. I think for both sides. At the moment the red flag of the problem might be our guys travelling back after the Asian Games. Some of the guys only arrived a couple of days ago. So jet lag and government getting rid of their attorney..."
— IANS (@ians_india) October 5, 2026
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