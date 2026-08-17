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ఫుట్బాల్ చరిత్రలో మరో భారీ బదిలీకి రంగం సిద్ధమైంది. స్పెయిన్ కెప్టెన్, 2024 బాలన్ డి’ఓర్ విజేత రోడ్రీని మాంచెస్టర్ సిటీ నుంచి బార్సిలోనా కొనుగోలు చేయనుంది. సుమారు 65 మిలియన్ పౌండ్లకు (దాదాపు రూ.760 కోట్ల) ఇరు క్లబ్ల మధ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు సమాచారం.
30 ఏళ్ల రోడ్రీ బార్సిలోనాతో నాలుగేళ్ల ఒప్పందం చేసుకోనున్నాడు. రానున్న రోజుల్లో బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
సిటీతో రోడ్రీ ప్రయాణానికి ముగింపు
2019లో అట్లెటికో మాడ్రిడ్ నుంచి మాంచెస్టర్ సిటీలో చేరిన రోడ్రీ.. ఏడు సీజన్లలో క్లబ్ తరఫున 298 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ కాలంలో 12 ప్రధాన టైటిళ్లు గెలిచాడు.
అతని ఖాతాలో నాలుగు ప్రీమియర్ లీగ్ టైటిళ్లు, రెండు ఎఫ్ఏ కప్లు, మూడు ఈఎఫ్ఎల్ కప్లు, ఒక ఛాంపియన్స్ లీగ్ టైటిల్ ఉన్నాయి.
2024-25 సీజన్లో తీవ్రమైన మోకాలి గాయం కారణంగా రోడ్రీ ఎక్కువ కాలం ఆటకు దూరమయ్యాడు. గత సీజన్లో హ్యామ్స్ట్రింగ్ సమస్య కూడా అతడిని ఇబ్బంది పెట్టింది.
అయితే ఈ వేసవిలో జరిగిన ప్రపంచకప్లో రోడ్రీ మళ్లీ తన అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. స్పెయిన్ను రెండో ప్రపంచకప్ టైటిల్కు నడిపించడంతో పాటు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా నిలిచాడు.
తొలి ఆఫర్ను తిరస్కరించిన సిటీ
రోడ్రీ సిటీతో ఒప్పందం చివరి సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించబోతున్న నేపథ్యంలో బార్సిలోనా మొదట £38.5 మిలియన్ల ఆఫర్ చేసింది. అయితే సిటీ ఆ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించింది.
ఆ తర్వాత బార్సిలోనా తమ ప్రయత్నాలను పెంచడంతో చివరకు సుమారు £65 మిలియన్లకు ఒప్పందం కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది.
రోడ్రీ కోసం రియల్ మాడ్రిడ్ కూడా ఆసక్తి చూపినప్పటికీ, చివరికి బార్సిలోనా రేసులో ముందంజ వేసింది.
రోడ్రీ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి సిటీ ప్లాన్
రోడ్రీ వెళ్లిపోవడంతో అతని స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు మాంచెస్టర్ సిటీ ఇప్పటికే 18 ఏళ్ల అయ్యూబ్ బౌయాదిపై దృష్టి పెట్టింది. లిల్లే తరఫున ఆడుతున్న ఈ యువ మిడ్ఫీల్డర్కు సుమారు £85 మిలియన్ల ధర ఉండొచ్చని సమాచారం.
అదే సమయంలో సిటీకి మిడ్ఫీల్డ్లో మరిన్ని మార్పులు అవసరం కానున్నాయి. బెర్నార్డో సిల్వా, టిజ్జాని రేయిండర్స్ వంటి ఆటగాళ్లను కోల్పోయిన నేపథ్యంలో కొత్త మిడ్ఫీల్డర్ల కోసం క్లబ్ ప్రయత్నిస్తోంది.
చెల్సీకి చెందిన ఎంజో ఫెర్నాండెజ్, బోర్న్మౌత్కి చెందిన అలెక్స్ స్కాట్, లివర్పూల్కి చెందిన అలెక్సిస్ మాక్ అలిస్టర్ కూడా సిటీ రాడార్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.