 బాబర్‌ ఆజం ప్రపంచ రికార్డు | Babar Azam Breaks Virat Kohli’s Record With 40th Fifty In International T20s, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాబర్‌ ఆజం ప్రపంచ రికార్డు.. మొన్న రోహిత్‌.. ఇప్పుడు కోహ్లి రికార్డు బద్దలు

Nov 2 2025 12:42 PM | Updated on Nov 2 2025 2:38 PM

Babar Azam Breaks Kohli World Record Becomes 1st Player To Epic Feat

పాకిస్తాన్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ బాబర్‌ ఆజం (Babar Azam) ఎట్టకేలకు ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. సౌతాఫ్రికాతో మూడో టీ20 (PAK vs SA 3rd T20I)లో ఈ వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ అదరగొట్టాడు. ధనాధన్‌ దంచికొట్టి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

మెరుపు హాఫ్‌ సెంచరీ
ఈ క్రమంలోనే బాబర్‌ ఆజం అంతర్జాతీయ పొట్టి ఫార్మాట్లో మరో ప్రపంచ రికార్డు సాధించాడు. కాగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024లో వైఫల్యం తర్వాత కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన బాబర్‌కు.. ఆ తర్వాత జట్టులోనూ స్థానం కరువైంది. అయితే, ఇటీవల సొంతగడ్డపై సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌ సందర్భంగా అతడు పునరాగమనం చేశాడు.

కానీ రీఎంట్రీలో.. అంటే ప్రొటిస్‌తో తొలి మ్యాచ్‌లో బాబర్‌ ఆజం పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు. రెండు బంతులు ఎదుర్కొని డకౌట్‌ అయ్యాడు. అయితే, రెండో టీ20లో 11 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి ఫర్వాలేదనిపించిన అతడు.. మూడో టీ20లో మాత్రం మెరుపు హాఫ్‌ సెంచరీ సాధించాడు.

139 పరుగులకు కట్టడి
లాహోర్‌ వేదికగా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ చేసిన పాక్‌.. సౌతాఫ్రికాను 139 పరుగులకు కట్టడి చేసింది. షాహిన్‌ ఆఫ్రిది మూడు వికెట్లు తీయగా.. ఫాహిమ్‌ ఆష్రఫ్‌ , ఉస్మాన్‌ తారిక్‌ రెండేసి వికెట్లు, సల్మాన్‌ మీర్జా, మొహమ్మద్‌ నవాజ్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ప్రొటిస్‌ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్‌ రీజా హెండ్రిక్స్‌ 34 పరుగులతో టాప్‌ రన్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. కార్బిన్‌ బాష్‌ 30 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు.

ఇక స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్తాన్‌.. 19 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఓపెనర్లు సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ (19), సయీమ్‌ ఆయుబ్‌ (0) దారుణంగా విఫలం కాగా.. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన బాబర్ బాధ్యత తీసుకున్నాడు.

బాబర్‌కు తోడుగా కెప్టెన్‌ సల్మాన్‌ ఆఘా (26 బంతుల్లో 33) రాణించగా.. హసన్‌ నవాజ్‌ (5), నవాజ్‌ (0) ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లారు. ఇక బాబర్‌ మొత్తంగా 47 బంతుల్లో తొమ్మిది ఫోర్ల సాయంతో 68 పరుగులు సాధించాడు. ఆఖర్లో ఉస్మాన్‌ ఖాన్‌ 6, ఫాహిమ్‌ ఆష్రఫ్‌ 4 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి జట్టు విజయాన్ని ఖరారు చేశారు.

 కోహ్లి ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు
ఇక మూడో టీ20లో విజయంతో పాకిస్తాన్‌ సౌతాఫ్రికాను 2-1తో ఓడించి సిరీస్‌ కైవసం చేసుకుంది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా బాబర్‌ ఆజం అంతర్జాతీయ టీ20 ఫార్మాట్లో తన ఫిఫ్లీ ప్లస్‌ స్కోర్ల సంఖ్యను నలభైకి పెంచుకున్నాడు.

తద్వారా ఇప్పటిదాకా అత్యధిక ఫిఫ్టీ ప్లస్‌ స్కోర్ల వీరుడిగా ఉన్న టీమిండియా దిగ్గజం విరాట్‌ కోహ్లి ప్రపంచ రికార్డును బాబర్‌ బద్దలు కొట్టాడు. కాగా సౌతాఫ్రికాతో రెండో టీ20 సందర్భంగా 11 పరుగులు చేసిన బాబర్‌.. అంతర్జాతీయ టీ20లలో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా ఉన్న భారత దిగ్గజ బ్యాటర్‌ రోహిత్‌ శర్మను అధిగమించిన విషయం తెలిసిందే.  

అంతర్జాతీయ టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక ఫిఫ్టీ ప్లస్‌ స్కోర్లు సాధించిన క్రికెటర్లు
🏏బాబర్‌ ఆజం (పాకిస్తాన్‌)- 40 (3 శతకాలు, 37 ఫిఫ్టీలు)
🏏విరాట్‌ కోహ్లి (ఇండియా)- 39 (ఒక శతకం, 39 ఫిఫ్టీలు)
🏏రోహిత్‌ శర్మ (ఇండియా)- 37 (5 శతకాలు, 32 ఫిఫ్టీలు)
🏏మొహమ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (పాకిస్తాన్‌)- 31 (ఒక శతకం, 30 ఫిఫ్టీలు)
🏏డేవిడ్‌ వార్నర్‌ (ఆస్ట్రేలియా)- 29 (ఒక శతకం, 28 ఫిఫ్టీలు).

చదవండి: IND vs SA: వన్డే తరహా బ్యాటింగ్‌!.. పాపం పంత్‌.. భారత్‌కు షాక్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్కర్ట్‌లో రకుల్.. గ్లామర్ మామూలుగా లేదుగా! (ఫొటోలు)
photo 2

యుక్తి తరేజా 'కె-ర్యాంప్' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ బొమ్మలా 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

హృదయవిదారకంగా.. చేవెళ్ల ఘోర ప్రమాద చిత్రాలు
photo 5

స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting With Digital Managers 1
Video_icon

Sajjala: డిజిటల్ మేనేజర్లతో సజ్జల కీలక సమావేశం
Jaipur Road Accident Several Injured 2
Video_icon

Jaipur Road Accident: 10 మంది దుర్మరణం, 50 మందికి గాయాలు
Family Members Emotional at Chevella Bus Accident Spot 3
Video_icon

చేవెళ్ల ప్రమాదం.. కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన
Kids Crying For Parents Who Lost Their Lifes In Chevella Bus Accident 4
Video_icon

Chevella Incident: తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న పిల్లలు
Sajjala Ramakrishna Reddy Serious on Chandrababu Govt Failures 5
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంపై సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆగ్రహం
Advertisement
 