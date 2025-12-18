 అజేయంగా కెరీర్‌కు వీడ్కోలు | Terence Crawford Retirement Full Fight Marathon | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అజేయంగా కెరీర్‌కు వీడ్కోలు

Dec 18 2025 10:47 AM | Updated on Dec 18 2025 10:47 AM

Terence Crawford Retirement Full Fight Marathon

రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన అమెరికా బాక్సర్‌ టెరెన్స్‌ క్రాఫోర్డ్‌

కెరీర్‌లో పోటీపడ్డ 42 బౌట్‌లలోనూ విజయం  

న్యూయార్క్‌: అమెరికా ప్రొఫెషనల్‌ బాక్సర్‌ టెరెన్స్‌ క్రాఫోర్డ్‌ కెరీర్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు. ప్రొఫెషనల్‌ కెరీర్‌లో పోటీపడిన 42 బౌట్‌లలోనూ విజయాలు సాధించిన 38 ఏళ్ల క్రాఫోర్డ్‌... ఈ ఏడాది సెపె్టంబర్‌లో చివరిసారి బరిలోకి దిగాడు. నాలుగు వేర్వేరు విభాగాల్లో టైటిల్స్‌ నెగ్గిన ఈ అమెరికా బాక్సర్‌... అపజయమన్నదే లేకుండా బుధవారం కెరీర్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. ‘ప్రతి బాక్సర్‌కు ఇలాంటి ఒక సమయం వస్తుంది. కెరీర్‌లో ఎన్నో సాధించా. ఏమీ లేకుండా రింగ్‌లో అడుగుపెట్టా. ఒక దశలో కేవలం గ్లౌవ్స్‌ ఉంటే చాలు అనే దగ్గరి నుంచి అన్నీ సమకూరే స్థాయికి చేరుకున్నా. 

మొదట్లో కుటుంబం కోసం బాక్సింగ్‌ను ఎంచుకున్నా... ఆ తర్వాత అంచలంచెలుగా ఈ స్థాయికి చేరుకున్నా. బాక్సింగ్‌ నాకు అన్నీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు వీడ్కోలు పలకాల్సిన సమయం వచి్చంది’ అని క్రాఫోర్డ్‌ వీడ్కోలు సందేశంలో పేర్కొన్నాడు. 2008లో ప్రొఫెషనల్‌గా మారిన క్రాఫోర్డ్‌... కెరీర్‌లో 31 నాకౌట్‌ విజయాలు సాధించడం విశేషం. చివరగా కానెలో అల్వరెజ్‌పై విజయం సాధించిన క్రాఫోర్డ్‌ కెరీర్‌లో లైట్‌ వెయిట్, సూపర్‌ లైట్‌ వెయిట్, వెల్టర్‌ వెయిట్, సూపర్‌ వెల్టర్‌ వెయిట్‌ విభాగాల్లో పోటీ పడి విజయాలు సాధించాడు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏఎన్నార్ కాలేజీకి నాగార్జున రూ.2 కోట్లు.. ఈవెంట్‌ ఫోటోలు
photo 2

ఫ్యామిలీతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న దిల్‌ రాజు (ఫోటోలు)
photo 3

'డేవిడ్‌ రెడ్డి'గా మంచు మనోజ్‌.. గ్లింప్స్‌ వేడుకలో యూనిట్‌ ( ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ రష్మిక.. గర్ల్స్ గ్యాంగ్‌తో శ్రీలంక ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Flagged Off Vehicles For One Crore Signatures Documents Rally 1
Video_icon

జెండా ఊపి కోటి సంతకాల ర్యాలీని ప్రారంభించిన YS జగన్
KSR Live Show On Chandrababu Praises YS Jagan Ruling 2
Video_icon

జగన్ హయాంలోనే సంపద సృష్టి.. నిజం ఒప్పుకున్న బాబు
Hollywood Director James Cameron Avatar 3 3
Video_icon

ఎంత పనైంది..? అవతార్ 3కి బిగ్ షాక్..
TTD Vigilance Negligence In Security 4
Video_icon

తిరుమలలో రాజకీయ పోస్టర్ కలకలం
Watch Live One Crore Signatures Document Vehicles Rally 5
Video_icon

Watch Live: కోటి సంతకాల పత్రాలతో ర్యాలీగా బయల్దేరిన వాహనాలు
Advertisement
 