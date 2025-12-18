సాక్షి, హైదరాబాద్: ఐ బొమ్మ, బప్పం పేర్లతో వెబ్సైట్లను ఏర్ప
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. క్రితం రోజున కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా తారుమారయ్యాయి.
టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి తన ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు.
బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తన సినీ జీవితాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూనే, తెర వెనుక ఒక శక్తివంతమైన వ్యాపారవేత్తగా తనదైన
సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తమ జట్టును ప్రకటించింది.
గిగ్ వర్కర్గా పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్య...
న్యూఢిల్లీ : మిజోరం మాజీ గవర్నర్ , సీన�...
దేశంలోని అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండ...
అమృత్సర్: పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ...
మంచి ఉద్యోగం, మెరుగైన జీతం, సౌకర్యవంత�...
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ స్క్రబ్�...
సాధారణంగా కొన్ని దేవాలయాలలో రెండు సర...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎట్టకేలకు ద�...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసా�...
ధైర్యం, దృడ సంకల్పం, కృషి అన్నీ ఉన్నా�...
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్కు ఎదురు ద�...
పానిపట్లో తన మేనకోడలిని హత్య చేసింద...
బహుశా కథల్లో కూడా ఇలాంటి రాక్షసుల గు�...
చెన్నై,సాక్షి : ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజ...
సాక్షి, విశాఖ: విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో అగ...
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనా...
దుబాయ్ బ్లూచిప్ కేసులో కీలక పరిణామ...
పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ, బిలియన్ల డ...
జార్జియాలోని కమ్మింగ్లోని వెస్ట్ ఫ�...
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చంబా జిల్లాలోన�...
ఇటీవలి కాలంలో ప్రసవం అంటేనే సిజేర...
పర్యాటక ప్రదేశానికి వెళ్లినపుడు, అక్...
తెలుగు కళల తోట.. తెలంగాణ సేవల కోట.. అంటూ...
కొన్ని వివాహాలు విధి ఆడిన వింత నాటకం�...
ఒక పక్క ఇండిగో సంక్షోభం కొనసాగుతుండగ...
దేశవ్యాప్తంగా వరుసగా ఇండిగో విమానాల ...
జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్కు పాలస్తీనాకు చ...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి తార�...
న్యూఢిల్లీ: మహోన్నతమైన వందేమాతరం గీతాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ)లో ఇటీవల 27 మున్సిపాలిటీలు విలీనమయ్యాయి.
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి తారుమారయ్యాయి.
న్యూఢిల్లీ:
Parliament Session Updates..
Dec 18 2025 11:08 AM | Updated on Dec 18 2025 11:08 AM
తిరుమలలో రాజకీయ పోస్టర్ కలకలం